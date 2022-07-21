救護車雨天打滑「失控旋轉270度」！病患+醫護噴飛車外　釀4死

▲救護車失控撞上收費站，病患當場噴出車外。（圖／翻攝自YouTube）



記者王佩翊／編譯

印度一輛救護車日前在下雨天出勤時，因為路面積水，導致車輛嚴重打滑，車上的醫療人員與病患當場飛出車外，而司機則是撞上一旁的收費亭，另外一名協助清除路障的工作人員也不幸被車子撞上。該起事故一共造成4人死亡，監視器畫面曝光後，驚悚畫面隨即在網上瘋傳。

根據《每日郵報》報導，印度卡納塔克邦一輛救護車日前在執勤過程中，因車速過快與路面濕滑，導致車輛打滑撞上收費站。當時該輛救護車不斷鳴笛，多名收費站工作人員見狀隨即衝到車道將路障移開，以便救護車可以順利通行。

怎知救護車準備駛入車道時，卻發生打滑，導致整輛車直接失控。儘管救護車試圖減速，但從監視器畫面可以看到，車輛轉了近一圈後仍直接撞上收費站亭。救護車上的救護人員與病患當場被甩出車外，而協助清理車道的收費站工作人員也同樣遭到波及，直接被打滑的救護車撞上。

包含司機與收費站工作人員在內，該起事故一共造成4人身亡。目前初步判斷事故發生原因為路面積水導致的車輛打滑。據悉，印度各地連日遭到暴雨襲擊，早在幾天前就有一輛巴士同樣是因為路面濕滑，因此撞上橋上護欄，整輛車墜入河中，造成至少12人身亡。

▲▼救護車因路面潮濕，失控打滑，不幸造成4人死亡。（圖／翻攝自YouTube）



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