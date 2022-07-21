男大生被逼脫光「大跳遛鳥舞」　女同學竟嗨翻！迎新霸凌片瘋傳

記者吳美依／綜合報導

泰國曼谷爆發爭議事件，私立東南亞大學（Southeast Asia University）學生舉辦校外迎新活動，3名就讀電機工程系的大一男同學卻被迫脫光衣服，在女同學面前裸身跳舞，現場所有人都興奮起鬨。這段影片曝光後，泰國校園長期存在的「霸凌儀式」再度引發討論。

▲泰國又傳迎新霸凌事件。（圖／翻攝推特@RedSkullxxx）



推特用戶RedSkullxxx於16日發布影片，「在哪個年代，低年級學生需要透過裸體取悅學長姐了？聰明人跟白癡似乎只有一線之隔。」另一段影片顯示，同樣3名男大生被迫一邊比中指，一邊高唱歌詞淫穢的歌曲。不過，目前仍不清楚迎新活動的確切時間及地點。

東南亞大學發表聲明指出，該校嚴格禁止校外迎新，也將對這場活動展開調查，懲處負責籌劃和涉及霸凌的學生。

The Thaiger等外媒報導，由於長年的暴力問題，泰國多數大學禁止欺凌式迎新，但這個活動已在該國教育體系根深蒂固，至今依然十分普遍，通常發生在6、7月，也就是8月新學期開始之前。

高年級學生會把學弟妹誘騙至校外隱蔽地點，誆稱要去「田野調查」或「參加派對」，但低年級學生抵達後，就會被灌酒、做出屈辱或危險行為，有時甚至鬧出人命。

今年3月，呵叻府東北皇家理工大學（Rajamangala University of Technology Isan）也發生類似事件，一群學長姐誆稱要帶學弟妹參加足球比賽，結果卻是校外迎新。一名19歲學生被迫喝下過量的酒，並遭反覆毆打胸腹部，直至失去意識，雖然他被緊急送醫，到院前仍宣告不治。

2014年，巴吞他尼技術學院（Pathum Thani Technical College）40多名學生前往海灘狂歡，結果學長姐卻舉行了迎新霸凌，一名16歲男學生遭逼迫喝酒，臉還一直被壓進沙裡，最後不幸身亡。