染疫後「GG大縮水」！他崩潰求助　醫師教1招簡單重振雄風

▲醫師建議，可以多運動促進血液循環，以重振雄風。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

泰國一名醫師在自己的粉絲專頁上寫道，一名男網友透過私訊向他表示，自己在感染新冠肺炎後，生殖器疑似「縮水」，絕望的他只好向這名醫師尋求協助，同時也想知道是否有機會恢復原狀。事實上，先前已有多項案例聲稱因染疫導致生殖器變短或是失去雄風。對此，醫師則建議，除了積極就醫外，民眾也可以透過運動來促進血液循環，有望改善相關症狀。

根據泰國《頭條新聞》報導，在臉書擁有340萬粉絲追蹤的醫學粉絲專頁「Doctor Lab Panda」日前PO出了一則網友的私訊內容。只見該名男性網友在私訊中表示，自己4月不幸感染新冠肺炎，目前雖然已經痊癒，但卻出現後遺症，使他的生殖器縮短。

醫師解釋，新冠肺炎有可能會導致男性的生殖器周遭血管阻塞，進而使得部分患者出現勃起功能障礙，而當生殖器周遭的血液供給不足，就會導致陰莖無法完全勃起或伸展，感覺就像是「變短了」一樣。

他也進一步說明，並非所有新冠肺炎的病患康復後都會出現這類後遺症，不過如果出現類似症狀，建議病患還是要積極求醫。

醫師強調，除了就醫外，日常復健也很重要，首先可以多運動，因為運動能夠改善血液供應，促進血液循環。

事實上，早在新冠疫情爆發後，就接連傳出有患者在康復後出現雄風萎靡的後遺症。研究統計，在確診男性中，有近5%患者會發生睪丸或是陰莖萎縮的情形，另有15%出現性功能障礙。

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