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力拼連任！　侯友宜談過往政見：感謝新北市民有被改變的勇氣

▲▼ 黃暐瀚 專訪 新北市長 侯友宜 。（圖／台北流行廣播電台提供）

▲黃暐瀚專訪新北市長侯友宜。（圖／台北流行廣播電台提供）

記者崔至雲／新北報導

年底縣市長大選即將開打，現任市長侯友宜雖未正式宣佈將連任，但已在各受訪場合多次表示，自己已規劃2030新願景。侯友宜今（22）日接受廣播節目專訪時列舉自己執政最滿意的政見，包括五股垃圾山、塭仔圳重劃區等，他表示，新北市是大台北的中心，未來將與東京、首爾、矽谷看齊，「新北好、 北台好、千萬人口共好」。

侯友宜稍早接受POP Radio「POP撞新聞」廣播節目受訪。節目主持人黃暐瀚提到，執政3年多最滿意的是什麼？侯友宜表示，3年多時間解決過往未決的問題，當中包含五股垃圾山、新泰塭仔圳翻轉為「五股夏綠地」，他感謝新北市民擁有被改變的勇氣。

提到50年沒人解決的塭仔圳，侯友宜說明，該區是1000萬人口的中心，但過去幾年有很多環安、治安的問題，進去都是烏煙瘴氣，他認為，這樣的毒瘤一定要解決，經過與業者的溝通，輔導對方轉型、合法化等安排，經過3年的時間，終於順利的將該地成為未來很重要的重劃區。

「我會努力做到讓新北市民更滿意」侯友宜說，過去以台北車站為中心，但他認為，看新北是要以大台北的中心來看，未來新北將與東京、首爾、矽谷看齊，新北有很大的優勢，就是它是大台北的中心點，現在環狀線逐漸形成，當中交會點皆落在新北市內，串聯交通點線面，大台北中心點就在新北市，將形成「新北好，北台好，千萬人口共好」。

侯友宜表示，還有很多未竟之事，他提到軌道建設，「希望能在任內完成」，侯友宜指出，他規劃2030新願景將使新北市民平均10萬人可擁有3座車站，等同東京、首爾都市規劃，且將勝過新加坡，隨著微笑曲線串聯，未來將跟隨六大產業布局。

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連任侯友宜政見

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