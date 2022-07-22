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父親節前夕「腳踏車照」憶嚴父　侯友宜：像爸爸的教導永遠留在心中

▲▼ 黃暐瀚 專訪 新北市長 侯友宜 。（圖／台北流行廣播電台提供）

▲黃暐瀚專訪新北市長侯友宜 。（圖／台北流行廣播電台提供）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜22日上午接受廣播專訪時，主持人秀出一張侯友宜父親侯溪濱工作騎的腳踏車照片，侯友宜表示，「這台車是爸爸養活我們的車，看到這部車我感觸就很深。」

侯友宜上午接受POP Radio「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，他表示，父親侯溪濱早上3、4點就起床，靠著這輛腳踏車載豬養活全家，而且豬的重量很重，需要以木竹頭綁起來固定，從鄉下田間載至屠宰場與市場，過程非常辛苦。他說，接受日本教育的父親並不多話，從來不會用行動對小孩表達關心，只會用行動告訴小孩要靠自己認真工作，「從爸爸身上看到一絲不苟的工作精神，對我影響很大。」

「這台車是爸爸養活我們的車，看到這部車我感觸就很深。」侯友宜表示，自己小時候很怕爸爸，直到40、50歲比較能體會爸爸心情後才會主動跟他說話。侯友宜感嘆，爸爸去年過世時他非常傷心難過，在自己的辦公室掛了一幅類似這台腳踏車的水彩畫，看到這幅畫就會想起爸爸的教導，那台腳踏車永遠印在他心中。

提及今年父親節，侯友宜說，今年爸爸、媽媽都不在了，讓他覺得家裡很空，並對小時候不會向爸爸表達「我愛你、謝謝你」感到十分後悔，等到長大要講才發現有點慢了，爸爸也不習慣這樣的表達方式。最後，他希望藉由自己的經驗，鼓勵晚輩勇敢說愛與謝謝，一個家庭只有感恩與幸福，才是成長最大的力量。

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