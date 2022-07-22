比亞迪三款車型進軍日本　瞄準「純電」電動車市場

▲比亞迪宣布三款電動車進軍日本車市。（圖／翻攝比亞迪官方微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸車企比亞迪昨（21）日宣佈，正式進軍日本汽車市場，旗下3款純電車型ATTO 3（大陸名稱為元PLUS）、海豚（DOLPHIN）及海豹（SEAL）同時亮相日本東京新車發表會，預計將於2023年陸續發售。

《觀察者網》報導，比亞迪日本子公司剛於7月4日成立，計劃從明（2023）年1月起陸續在日本銷售3款純電動汽車（EV），其車型涵蓋小型轎車、轎車和SUV等3種市場上常見的車型。此外，比亞迪還打算在2023年底前在日本建立100多個經銷點，通過銷售代理提供售後服務，建立自己的客戶服務體系。

根據日本汽車經銷商協會（JADA）數據顯示，2020年日本「新電動車」的銷售量約140萬輛，佔新車總銷量的36.2%，不過，這批新電動車中有97.8%都是混合電動車輛（HEV），插電式混合動力汽車（PHEV）只佔其中的1.1%。

兩者最大的區別為，HEV通過添加燃油後轉運產生電能，而PHEV則既能充電又能加油。因此，大部分日本消費者購買的新電動車，實際上無法直接充電，仍要靠石油驅動，同時，HEV車也不在日本官方對新能源車的補貼範圍中。

相較於此，比亞迪進軍日本車市的三款電動車皆為「純電」電動車，不需靠加油推動車輛。外界分析，比亞迪靠製造電池起家，自研開發的「刀片電池」在針刺測試中，能夠保持表面溫度攝氏30度至60度，屬於「高安全性」的電池，大幅提高在日本車市的競爭力。