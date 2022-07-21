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特斯拉過卡充電遭「拔槍借用」！車主見影片氣炸：根本是慣犯

記者柯振中／綜合報導

隨著環保觀念抬頭，不少民眾開始改用電動車，充電糾紛也因此層出不窮。一名特斯拉車主在台中西屯一處停車場充電，沒想到過完信用卡離場，App突然顯示「充電中斷」，他查看哨兵模式才發現，竟是隔壁車主硬拔充電槍，畫面讓人看傻眼。

這名特斯拉車主表示，該處停車場有3個電動車位，只要是電動車就能停，但只有一支充電槍，他過完信用卡以後，將車輛停放在車位內，並持續充電。

▼特斯拉車主指控，充電一半遭人硬拔槍。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼特斯拉車主指控，充電一半遭人硬拔槍。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

沒想到暫時離開一陣子，突然收到手機哨兵App「充電中斷」的通知，回到現場才發現，竟是有另一名電動車主硬將充電槍拔下，再接到自己的車上。

特斯拉車主查看哨兵模式的畫面，頓時被氣得受不了。依據影片畫面，另一名電動車車主下車後走到充電槍旁，考慮了不到2秒就將充電槍拔下，再接到自己的愛車上，動作相當順手。

▲▼特斯拉車主指控，充電一半遭人硬拔槍。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼特斯拉車主指控，充電一半遭人硬拔槍。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼特斯拉車主指控，充電一半遭人硬拔槍。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

特斯拉車主忍不住痛批，這種順手的模樣看起來根本是慣犯，「祝福此車主，喝麥香沒吸管、吃布丁撕破包裝紙、吃泡麵油包噴到衣服！」

對此，根據《東森新聞》報導，大恆國際法律事務所律師陳建三表示，刷過信用卡以後，充電樁的送電對象已是特定車主，沒有經過同意將充電槍拔下、插到自己的車上，有可能構成竊盜罪，民事上可能也要負起侵權行為的損害賠償責任。

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