世界動力電池大會在川舉行　產業發展指數「中日韓」排前三

▲世界動力電池大會在四川宜賓舉行。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

2022世界動力電池大會昨（21）日在四川宜賓舉行，會期三天。大會齊聚全球電池產業龍頭企業、專家，以「智匯綠色動力·創享低碳未來」為主題，以動力電池賦能「雙碳」戰略、前瞻技術突破、供應鏈生態構建、應用模式創新、回收利用等主題交換意見。

《央廣網》報導，工信部發布動力電池產業發展指數，排名前三的分別來自中國、韓國和日本。從市場維度看，中國指數有較大幅度增長，主要得益於新能源汽車市場規模快速增加。從技術維度看，中、日、韓指數位列前三，美、德、法等歐美國家指數也呈現增長態勢。

據了解，受全球氣候暖化影響，各國共同推動節能減碳的共識下，新能源汽車（電動車）的發展成為應對氣候變遷、實現碳中和願景的方式之一。而新能源車的動力電池則是生產製作核心設備，產業發展潛力無限。

在世界動力電池大會舉辦之際，大陸工信部也公布2021至2022年大陸汽車動力電池及氫燃料電池產業發展年度報告。截至2022年6月，動力電池裝機量累計達到531.9GWh，繼續保持全球領先。

數據顯示，2021年全球動力電池裝機量約為295.9GWh，大陸動力電池裝機量共計154.5GWh，佔全球裝機量的五成，在全球動力電池裝機量前十名中，大陸企業囊括6席，市場份額約為48%。

在氫燃料電池產業中，大陸共有京津冀、上海、廣東、河北、河南等5座示範城市群，其中，廣東示範城市群目標數量最多，計劃推廣車輛10000輛，加氫站200座。由示範城市群的目標來看，大陸氫燃料電池汽車推廣將達32305輛，加氫站建設接近400座。