俄軍多管火箭砲轟公車站！男童等車被炸死　爸悲痛緊握他手2小時

▲父親握著死去兒子的手長達2小時都不願離開。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯軍隊近來持續轟炸烏克蘭東北部城市哈爾科夫(Kharkiv)，導致13歲男童德米特羅(Dmytro)等公車時突然被炸死，父親得知消息後，悲痛坐在路邊握著他的手長達2個小時，畫面令人心碎，也再次顯現出戰爭的無情。

事件發生在20日，照片中可看到，陳屍路邊的男童身上被蓋了一塊紅布，父親滿臉是淚一直緊握著他的手，無法接受這麼年輕的孩子就這樣失去生命，其他照片則可看到，整個公車站幾乎被炸成廢鐵，到處都是血跡。

烏克蘭當局表示，當天的轟炸事件造成3人死亡，除了德米特羅外，還有一名60歲老翁與妻子被炸死。當時與德米特羅一起等車的15歲姊姊柯塞妮雅(Ksenia)也被砲擊重傷，目前仍在醫院搶救中。目擊者表示，當時她人在廚房突然聽到巨響，查看發現乘客剛下公車，公車站就遭到砲擊。

哈爾科夫市長特雷科夫(Ihor Terekhov)表示，俄軍此次攻擊，應該是使用烏拉甘多管火箭砲(Uragan multiple rocket)，其中一些砲彈直接擊中公車站，當地清真寺、醫院與購物中心也同時遭到砲擊，很明顯俄軍的目標就是一般平民，呼籲民眾行動時要提高警覺。

▼俄軍砲轟公車站，造成平民嚴重傷亡。（圖／路透社）