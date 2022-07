2年前受虐領養！比特犬突然發動攻擊　女主人三分之二手臂被吃掉

▲女主人被比特犬咬成重傷。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

美國德州41歲女子盧卡斯(Tya Lucas)與比特犬海克力斯(Hercules)一起在客廳睡覺時,寵物犬突然發狂攻擊,導致她右手臂三分之二都被吃掉,腿部也被咬傷,幸好20歲女兒與女婿剛好返家,趕緊幫忙把狗拉開才保住一命。

居住在路易斯威爾(Lewisville)的盧卡斯,5月16日在家時突然被寵物攻擊,她表示,「我右手臂三分之二都被狗咬傷,牠吃下我整個二頭肌,警察說如果我當時昏迷不醒,牠有可能連我的內臟都會吃掉」,要不是到場員警趕緊先用止血帶止血,她可能在救護車抵達前就已經失血身亡。

盧卡斯表示,當下她不知道被寵物攻擊多久,只感覺自己快死了,拼命尖叫「救救我,我快死了」,女兒與女婿聽到尖叫聲衝進家中,狗當時正在咬著她的腿想把人拖走,垂死的她送醫後戴上呼吸器2天,住院19天才終於出院,目前已接受5次手術,之後將再進行第6次手術。

盧卡斯表示,2年前女兒與女婿在路邊發現被棄養的海克力斯,其疑似遭前任主人虐待,身上還有香菸燙傷痕跡,帶回家後小狗從未有過攻擊性,平時很喜歡和她睡在一起,雖然海克力斯已被安樂死,但至今無法得知寵物犬突然攻擊原因,讓盧卡斯心中留下陰影,從此變得很怕狗。

Tya Lucas slept with her beloved pit bull and was almost eaten alivehttps://t.co/qzZSeyEvYw pic.twitter.com/hGtywoH0kV