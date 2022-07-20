2年前受虐領養！比特犬突然發動攻擊　女主人三分之二手臂被吃掉

▲女主人被比特犬咬成重傷。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國德州41歲女子盧卡斯(Tya Lucas)與比特犬海克力斯(Hercules)一起在客廳睡覺時，寵物犬突然發狂攻擊，導致她右手臂三分之二都被吃掉，腿部也被咬傷，幸好20歲女兒與女婿剛好返家，趕緊幫忙把狗拉開才保住一命。

居住在路易斯威爾(Lewisville)的盧卡斯，5月16日在家時突然被寵物攻擊，她表示，「我右手臂三分之二都被狗咬傷，牠吃下我整個二頭肌，警察說如果我當時昏迷不醒，牠有可能連我的內臟都會吃掉」，要不是到場員警趕緊先用止血帶止血，她可能在救護車抵達前就已經失血身亡。

盧卡斯表示，當下她不知道被寵物攻擊多久，只感覺自己快死了，拼命尖叫「救救我，我快死了」，女兒與女婿聽到尖叫聲衝進家中，狗當時正在咬著她的腿想把人拖走，垂死的她送醫後戴上呼吸器2天，住院19天才終於出院，目前已接受5次手術，之後將再進行第6次手術。

盧卡斯表示，2年前女兒與女婿在路邊發現被棄養的海克力斯，其疑似遭前任主人虐待，身上還有香菸燙傷痕跡，帶回家後小狗從未有過攻擊性，平時很喜歡和她睡在一起，雖然海克力斯已被安樂死，但至今無法得知寵物犬突然攻擊原因，讓盧卡斯心中留下陰影，從此變得很怕狗。