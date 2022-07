民宅被大火淹沒！路過外送員捨身衝火場　救出4孩與嬰兒畫面曝光

▲路過外送員從大火中救出幼童。(圖/翻攝自Twitter/LafayetteINPolice)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安納州25歲披薩外送員波斯蒂克(Nicholas Bostic),開車發現一棟起火燃燒的民宅,他為了救人立即衝進大火中,捨身救出5名孩童,其中還包含一名嬰兒,嚴重嗆傷與燒傷的他被大讚是真英雄,目前正在醫院接受治療。

警方表示,波斯蒂克11日晚間行經拉法葉(Lafayette)這棟民宅發現正在起火,由於他身上沒有手機無法報警,情急之下決定親自救人,順利救出18歲少女巴雷特(Seionna Barrett)與3名年幼弟妹後,發現還有一名6歲女童困在2樓,他聽到對方的求救哭聲,再度不顧危險前去營救。

從消防隊拍攝影片中可看到,整棟房子當時已經陷入火海中,正當他們擔心屋內人員情況時,波斯蒂克懷中抱著女童從火場中逃脫。波斯蒂克表示,他當時看到2樓濃煙已經竄到樓梯,當下也覺得很害怕,可是聽到女童哭聲又鼓起勇氣,在大火與濃煙中抱著女童跳出2樓窗戶,最後成功獲救。

波斯蒂克因為吸入濃煙被嗆傷,右手臂也被燒傷,然而他獲救後仍先關心其他孩子情況,幸好孩子們都只受輕傷。事件發生時爸媽剛好外出,返回家發現失火也嚇了一跳,爸爸大衛(David Barrett)感動表示,他非常感謝波斯蒂克,「他是真正的英雄,我不敢想像若是沒有他,孩子們會變成怎樣」。

