考「親戚怎稱呼」！童答題「全寫名字」　網笑翻：這孩子幾霸分

▲老師考親戚稱謂，孩子卻「將親戚名全交代」。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

檢查低年級小朋友的功課，有時小孩的答案會讓大人會心一笑。一名網友近日貼出一張孩子的考卷，其中配合題考「親戚稱謂該怎麼叫」，沒想到學生寫的答案讓網友全捧腹大笑，直呼：這小孩滿分啦！

一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出一張小朋友的考卷，並幽默寫下「親戚名字都這麼熟悉，這是個用心的孩子」。只見照片中考卷有七題，但只有一題是對的，其他答案都被老師「無情畫錯」，沒想到網友定睛一看後全都笑瘋了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

只見試卷要孩子填「親戚的稱謂」，但他卻天才般的將親戚的名字全都寫出來，「爸爸的弟弟叫阿文」、「姑丈是姑姑秋月的丈夫」、「媽媽的哥哥是盛昌」、「舅媽是阿今」。

▲答案讓網友全笑翻了。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

超誠實的回答讓網友全笑翻，「答案沒毛病啊」、「好可愛的孩子」、「閩南語中舅舅的太太是阿妗，沒錯」、「這孩子真棒耶！長輩名字都能熟記～是做生意的料」、「代表兩邊親戚都很熟」、「這個應該是錯..長輩不能直稱他們名諱」、「孩子很單純」、「應該給一百分才對」、「這小孩過年回去一定大家都喜歡，每個大人都認得」、「能把名字念出來很強了」、「很棒啊，很多小孩不知道親戚的名字」、「笑嘎併軌」。