挑戰早餐店闆娘辣度！開餐盒驚「先去找水喝」　網嗨：辣又有料

▲老闆娘誠意滿滿。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

每個人吃飯的口味不一樣，有些人喜歡吃清淡，有些人喜歡吃重口味，一名愛吃辣的男網友日前叫外送，點了一份港式蘿蔔糕，註明「老闆娘有多辣就給我多辣」，結果他收到餐點後，一打開盒子超震驚，後悔直呼「沒事不要挑戰早餐店的老闆娘」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，平常很愛吃辣，點外送早餐時要求加辣，還備註「老闆娘有多辣就給我多辣」。老闆娘也不負原PO的期待，誠意滿滿，原PO打開餐盒後大傻眼，「狠辣的早餐店老闆娘果然不讓人失望」。

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▲原PO要求闆娘餐點加辣。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

事實上，這間早餐店的辣椒並非一般的生辣椒，而是豪華的「小魚乾豆豉辣椒醬」。他貼出照片，可以看到蘿蔔糕上鋪滿滿的辣油小魚乾，盒子底還有滿滿的辣油，整份餐點看起來紅通通，就連盒子上蓋也沾滿不少辣油，看到這一幕，原PO臉都綠了，「我以為老闆娘只會意思意思加一點辣而已，不要問我老闆娘有多辣，我先去找水喝」。

貼文一出，網友看到小魚乾辣椒醬眼冒星星，「其實是老闆放的，放太少會鬧家庭革命」、「老闆娘不只辣，還很有料呢」、「竟然是這種小魚乾的辣椒，超讚」、「誠意十足」、「辣椒小魚乾耶，重成本喔，跪求店址」、「老闆娘下重本耶，小魚乾給的超大氣的」、「老闆娘的這份早餐沒賺錢」、「光是小魚辣椒就比蘿蔔糕貴了」。

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