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買薯條比考駕照難！老司機認證最窄地獄門　還附「刮刮樂」

記者黃翊婷／綜合報導

又見地獄級駕照「考場」！一名網友昨日（19日）在臉書PO文表示，開車去台北市重慶北路交流道前的麥當勞，沒想到買個薯條竟然像在考駕照。超窄的得來速車道照片曝光後，掀起網友留言熱議，並開玩笑表示這家麥當勞應該有附贈刮刮樂，兩邊牆壁都是大家的戰果，「能夠開進去購買再出來的都是老司機！」

地獄級考場，買薯條像考駕照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版、爆料公社）

▲原PO拍下超窄得來速的照片。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，只見狹窄的車道僅能容納一輛汽車通過，前方銀色轎車的輪胎幾乎是緊貼著地上的黃線，看起來壓迫感十足，也讓他忍不住感嘆一句，「買個薯條比考駕照還難。」

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文章公開之後掀起網友留言熱議，調侃這家麥當勞應該有附贈刮刮樂，「是會一邊吃一邊流淚的薯條」、「三寶的地獄門」、「能夠開進去購買再出來的都是老司機」、「騎機車的走地下道，大概就是這種感覺」、「建議監理機關把該得來速納入路考關卡，這裡設為終點，通過的人就可以獎勵自己吃個麥當勞」。

地獄級考場，買薯條像考駕照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版、爆料公社）

▲牆壁上都是刮痕。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

還有在地人一眼就認出這是位於台北市重慶北路交流道前的麥當勞，「兩邊牆壁戰痕累累」、「進去雷達就開始叫」、「這家最靠北的點是進入直線車道前的『入口折角彎』，車子長一點的S系列或大7，有機會直接轉彎磨上去」、「這家真的很宰，而且還要先穿過加油站」。

也有部分網友認為這還不算什麼，更恐怖的魔王關是家樂福，螺旋停車場真的很考驗技術，「去一趟家樂福蘆洲店，開車或騎車都有問題，開上去跟下地獄一樣，出地獄還要更小心，騎車已經不是顧車體而已，還要擔心腿被牆壁磨到」。

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