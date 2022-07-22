叫外送無意間買到「網咖泡麵」　好吃到讓他震驚：為何特別美味

▲他訂外送無意間買到網咖泡麵，一吃大讚美味，也好奇「為何網咖的泡麵特別好吃啦」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

在過去電腦網路不普及的年代，網咖是許多7、8年級生的回憶，其中「網咖泡麵」更是許多人記憶中的美食。一名網友日前在臉書「爆廢公社」表示，他日前叫外送時，無意間點到了網咖泡麵，結果一吃驚為天人，讓他好奇為什麼一樣都是泡麵，自己煮的跟網咖煮的，味道會差這麼多。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他日前透過外送平台訂食物，無意間點到了一間網咖的泡麵，結果一吃下去驚為天人，實在是太好吃、太美味了，讓他不禁好奇「為什麼網咖的泡麵特別好吃，明明這一類的泡麵，在巷口超商就能買到啊！」

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「我曾經在網咖打過工。可是回到家自己煮泡麵的時候，卻跟網咖的味道不一樣，我覺得好神奇」、「卡一個煮法，我也想知道」、「網咖的泡麵就是香，怎麼煮都學不來」、「網咖的泡麵就是有一種魅力，買一樣東西一樣配料，在家煮也煮不出一樣的味道」。

▲有網友認為，大家會覺得網咖泡麵好吃，應該是有氣氛或回憶加成。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有人分析好吃的原因，其中一派人認為「當你吹冷氣打電腦，玩了一段時間餓了，有人幫你煮好麵端過來，也是會有一樣的效果」、「美味的秘訣就是，你最餓的時候，有人幫你準備好的溫暖」、「飢餓的時候，有人端來一碗煮好的特製泡麵，怎樣都好吃啊」。

也有人認為，應該是氣氛、回憶加成，讓人覺得麵更好吃「其實你吃的，是一種感覺」、「吃的是懷念，懷念與朋友打網咖的記憶」、「你吃的不是泡麵，是回憶」、「氣氛對了，一切就對味了」、「好吃的不是泡麵，是記憶」、「絕對是氣氛啊，而且不只泡麵，連水餃都特別好吃」。

也有一派認為，除了「煮」與「泡」造成差別外，手藝也會有影響，「人家常煮，烹飪技能早點滿了，你偶爾下廚，鹹度軟度自然沒人家拿捏的好，不用說還有加料的時機、整體口感等」、「泡麵用煮的才是真正好吃」、「泡跟煮，味道真的不一樣」。

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