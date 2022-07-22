同事車內太香！他驚見「國民神物」　網認同CP值高：一顆用2年

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友昨日（21日）在臉書PO文分享，陪同事送貨到台北，一開門發現對方車上超香，趕緊詢問到底是使用哪一牌的香水，沒想到竟然是「國民神物」香皂。文章公開之後，吸引超過5600名網友按讚熱議，大家紛紛表示香皂的CP值真的很高，便宜而且用途廣泛，一顆應該可以撐2年以上。

▲原PO的同事用手機架把香皂夾在冷氣出風口前。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，21日陪同事送貨到台北，一打開車門，一股香味撲鼻而來，他馬上驚嘆一句「你車子怎麼這麼香」，並追問到底是使用哪一牌的車用香水，他也想買來自己用，沒想到對方伸手一指，只見冷氣出風口前竟然用手機架夾著一塊香皂，「不對！完了我還有3個多小時車程要坐！」

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文章公開之後，吸引超過5600名網友按讚熱議，「這個真的很香」、「便宜又好用」、「生活智慧王」、「真的是『老司機』」、「香皂真的比香水好」、「哇靠！我以為衣櫃可以而已，又學到了」、「把香皂切成小塊，用網狀袋裝起來掛著，可以持續更久」、「一顆應該能撐2年以上，不香就把頭切掉，裡面一定還是香的」。

還有不少車主留言表示認同，自己的車上也有放香皂，因為很香，氣味又比一般芳香劑持久，而且不會造成頭暈，偶爾還能拿來除霧和洗後照鏡，確實非常實用。