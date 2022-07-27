北市男持假鈔二度闖超商　被識破拿酒瓶猛攻...警噴辣椒水壓制！

記者黃宥寧／台北報導

囧了！台北市士林區某連鎖超商，25日晚間傳出有名男性消費者持千元假鈔二度「闖關」買商品，店員發現後立刻報警。警方到場後，45歲何姓男子情緒失控，怒拿結帳完的米酒瓶砸向員警，導致所長及2名員警受傷，警以辣椒水成功壓制，全案依行使偽造貨幣罪及妨害公務罪移送士林地檢署偵辦。

▲北市士林區何姓男子，持千元假鈔上連鎖超商試圖「闖關」購買商品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

25日下午，何嫌持千元「魔術假鈔」到文化大學旁連鎖超商買菸，店員結帳後發現是假鈔，立刻追出去將商品要回。豈料，何嫌晚間6時許故技重施，又拿假鈔要買酒，由於下午店員差點上當，因此提高警覺，見何嫌又拿假鈔，當場拆穿，但沒想到何男竟不以為然說「我開玩笑的啦」下秒一派輕鬆掏出真鈔結帳1瓶米酒、1瓶啤酒，但店員不買單，直接報警處理。

警方接獲報案後，前往處理，何嫌一見警察，當場惱羞成怒情緒激昂，手拿米酒瓶直接怒砸所長方揚凱，一旁員警曾偉政、王良瑋見狀拿出辣椒水將他壓制在地，但他仍不斷掙扎，過程中破碎酒瓶更造成3警手部受傷。

▼何嫌在文化大學旁連鎖超商持假鈔試圖購買商品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，何嫌是當地頭痛人物，也是列管毒品人口，雖持假鈔買商品雖是第一次，但他過去卻擁傷害、毒品等多項前科，警方訊後依行使偽造貨幣罪及妨害公務罪移送士林地檢署偵辦。