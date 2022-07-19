　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒

▲▼頂呱呱推出2款復刻套餐，「經典泡菜」同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂呱呱推出2款復刻套餐。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接48歲生日，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」特意坐上時光機回到1974年，驚喜推出2款限定復刻套餐，並搭配著最初紅白黃包裝盒，吸睛度十足，還看得到超可愛阿勇，7月20日至7月31日限時12天登場，加碼還吃得到炸雞伴侶「經典泡菜」也同步回歸，通通不能放過。

▲▼頂呱呱推出2款復刻套餐，「經典泡菜」同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼復刻套餐搭配復古包材超級吸睛。

▲▼頂呱呱推出2款復刻套餐，「經典泡菜」同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

頂呱呱超經典套餐復刻回歸了，一共有2款選擇，包括「復古A餐」內含原味雞塊、地瓜薯條、甜甜包、經典泡菜，而「復古全餐」則吃得到原味雞塊、原味對翅、呱呱包、地瓜薯條、甜甜包、經典泡菜，2款復刻套餐更搭配最初推出的包裝盒，黃白黃色系超級吸睛，彷彿一秒回到1974年，肯定要搶拍一波，7月20日至7月31日限時12天開賣，提醒只有復刻餐才有復古包材，包材數量有限、售完為止。

▲▼頂呱呱推出2款復刻套餐，「經典泡菜」同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲手工「經典泡菜」同步回歸。

而炸雞的復刻伴侶「經典泡菜」也同步回歸，採手工醃製內有小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔，爽脆滋味恰好降低炸雞的油膩感，7月20日起每日限量賣、售完為止。

另，加碼還有生日慶活動，7月29日至7月31日連3天全門市消費任一品項打88折、Uber Eats外送平台整單95折優惠、買復古套餐還送2022年會員卡1張，每店限量50張。

▲▼麥當勞香蕉巧克力雙餡派 。（圖／業者提供）

▲麥當勞香蕉巧克力雙餡派回歸 。

除外，麥當勞也宣布去年首賣、在國外引爆熱潮的「雙餡派」重磅回歸了，特意苦甜巧克力結合滑順香蕉打造「香蕉巧克力雙餡派」，意外合拍的滋味可是深受不少甜點控喜愛，7月20日起至8月16日於全門市限時登場或售完為止，更特意換上超可愛伊布包裝，拿到手肯定要先拍一波。

【你可能也想看】

►寶可夢現身麥當勞！超Q「皮卡丘置物盒」來了　開賣時間、售價先看
►今天衝！手搖飲限時7天「免費加料」　珍珠、椰果都有
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
快訊／國3北上嚴重車禍「多車相撞」　現場塞爆
啟用ACC沒看路出事了！國道休旅車頭毀爛　駕駛受傷
快訊／美眾院議長裴洛西「下月訪台」　25年來首次
快訊／淡水劫匪飛車行搶　晨運女「背後遇襲」倒地濺血
獨／4死血案內幕！「8年前證人」李鴻淵只饒他　原因6個字
獨／找到了！台鐵員工攀馬崙山失聯6天　「跑山獸」尋獲遺體
女大生遭性侵　男同學逃回家！屍體「1個小時」才發現
16人「裸身求愛」！初見就有生理反應　人氣王一女尬三男
王必勝避談小三被罵慘！他教「1句話」滅火　網狂讚：高手

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

冰火菠蘿油速食店吃得到！加碼送「買1送1、加1元多1件」優惠神卡

暑假出遊「豪」享受！萬豪國際集團全台15家酒店訂房餐飲半價爽賺積分

【廣編】蔡司第一屆護眼盃圍棋公開賽　推廣視力保健

2022上半年TOP10暢銷書單　長銷20多年心理學經典今年爆紅

要吃！麥當勞「香蕉巧克力雙餡派」回歸　呆萌伊布躍上包裝太可愛

寶可夢現身麥當勞！超Q「皮卡丘置物盒」來了　開賣時間、售價先看

料理選手「Future 50 Foods未來食物」挑戰賽　妙用一神物變出豪華料理

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

乖巧黑狗守家門等爸爸　見車停下才熱情飛撲！

珍榮.安普賢槓上！「從人品嘴到事業」　為金高銀火爆互嗆..她護愛站邊

Lulu大鬧「聲林七強」笑點密集　戳痛處又亂講話...她傻眼：我被附身XD

陸科學老師癌逝成大體老師　簽下自願書貢獻身體做教育

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒

超狂！啤酒抗痘太驚人　網友實證：滿臉爛痘粉刺成光滑肌

冰火菠蘿油速食店吃得到！加碼送「買1送1、加1元多1件」優惠神卡

暑假出遊「豪」享受！萬豪國際集團全台15家酒店訂房餐飲半價爽賺積分

【廣編】蔡司第一屆護眼盃圍棋公開賽　推廣視力保健

2022上半年TOP10暢銷書單　長銷20多年心理學經典今年爆紅

要吃！麥當勞「香蕉巧克力雙餡派」回歸　呆萌伊布躍上包裝太可愛

寶可夢現身麥當勞！超Q「皮卡丘置物盒」來了　開賣時間、售價先看

料理選手「Future 50 Foods未來食物」挑戰賽　妙用一神物變出豪華料理

直擊李榮浩、楊丞琳Double Date！　井柏然「十指緊扣」模特兒女友

尷尬了！BTS成員J-hope應援廣告打成「raper」　慘變性侵犯

睡覺流口水是健康警訊？　醫揭秘「7大原因」

快訊／國3北上17.5K嚴重車禍「多車相撞」　現場塞爆了

美8歲女孩第一次辦生日派對　姊姊「1舉動」陌生人全來為她慶祝

雞隻量身「飼育」！無菜單燒鳥餐廳進駐春大直　特殊部位也能單點

海豹狂親親！水下「甜蜜相擁」閃瞎單身狗...飼育員曝真相網傻眼

獨／還原4死血案第2現場！李鴻淵雙槍放生4口　冷血殺人順序曝

日本跨黨派議員7／27擬訪台！延續「安倍挺台」　展現友台態度

雙城論壇聚焦節能減碳　上海副市長吳清：雙碳戰略為城市轉型關鍵

消費熱門新聞

麥當勞推超Q「皮卡丘置物盒」！

紅遍日本消除「腹部脂肪」的妙招

女星靠「藏肉神褲」無痛減重30公斤

麥當勞「香蕉巧克力雙餡派」回歸

2022上半年TOP10暢銷書　心理學經典今年爆紅

波蜜推候選人參選？　「賀柏冪」造勢超吸睛

住全台15家萬豪集團酒店餐飲半價

東港華僑市場拼了　生魚片+干貝甜蝦下殺288

海尼根Ｘ⼈氣⼿搖推夏⽇飲品！

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

旅程幸福攻略大公開香氣成神助手

啤酒抗痘網友實證：爛痘成光滑肌

人氣港點「冰火菠蘿油」速食店吃得到

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

更多熱門

相關新聞

人氣港點「冰火菠蘿油」速食店吃得到

人氣港點「冰火菠蘿油」速食店吃得到

港式點心「冰火菠蘿油」速食店開吃！人氣比薩品牌「必勝客」強勢推出全新「冰火菠蘿」，選用來自法國諾曼第的冰涼發酵奶油片，結合嚴選德國奶油調製、每日手工現做的菠蘿堡體，大口咬下就能感受到鹹甜冷熱的罪惡口感，加碼還把早餐系列漢堡升級成「菠蘿堡」，即日起通通只在板橋車站內的Pizza Hut EXPRESS限定開賣，且至8月7日前來點消費就送激省神卡，無限次爽吃買1送1、加1元多1件。

迷客夏開「鍋燒意麵專賣店」了

迷客夏開「鍋燒意麵專賣店」了

麥當勞推超Q「皮卡丘置物盒」！

麥當勞推超Q「皮卡丘置物盒」！

關鍵字：

美食情報頂呱呱麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

房東不租！海產店被迫關店　熟客買下整棟：繼續開店

15天用100度竟因「變頻冷氣」！耗電關鍵曝

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

鬼鬼情斷禾浩辰　男方限動洩低潮

警同情拾荒翁沒開單　被控貪汙結局曝

星巴克7/19起「連玩20天」買1送1

哥吉拉風波「夫妻LINE對話」背景有貓膩　眼尖網友突破盲點

獨／賴敏男女兒沒上樓　下秒遇死神遭爆頭亡

婚禮變喪禮！巴基斯坦重大船難　20死30失蹤

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

本土劇女王遭「網路感情詐騙」3000萬　手法曝光

4星座夏天有偷吃跡象！　爛桃花暴增遊走出軌邊緣

家裡有鬼11個恐怖跡象　突然出現大量螞蟻就要小心

哥吉拉文是假的？爆系管理員打臉：當事人是漂亮女生

老婆不肯給！人夫竟找表嫂發洩　她見全裸躺床崩潰

更多

最夯影音

更多
炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！

炎亞綸x吳姍儒到底默契好不好　遇「陷阱題」大喊：好可怕！
男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

男KTV當演唱會在開XD　穿女裝賣力唱跳友笑翻

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

《飛龍在天》CP合體了！ 賈靜雯同框江宏恩掀回憶殺

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

A-Lin演唱會「全程戴假髮」原因超暖　曝「脂肪肝見紅字」戒酒兩天(?)

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

柴幫漏財叼千鈔丟垃圾桶　爸哭：台積電套牢不夠嗎

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面