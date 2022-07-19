只賣12天！頂呱呱「經典套餐」復刻回歸　還有超Q紅黃復古包裝盒

▲頂呱呱推出2款復刻套餐。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接48歲生日，台灣人氣速食品牌「頂呱呱」特意坐上時光機回到1974年，驚喜推出2款限定復刻套餐，並搭配著最初紅白黃包裝盒，吸睛度十足，還看得到超可愛阿勇，7月20日至7月31日限時12天登場，加碼還吃得到炸雞伴侶「經典泡菜」也同步回歸，通通不能放過。

▲▼復刻套餐搭配復古包材超級吸睛。

頂呱呱超經典套餐復刻回歸了，一共有2款選擇，包括「復古A餐」內含原味雞塊、地瓜薯條、甜甜包、經典泡菜，而「復古全餐」則吃得到原味雞塊、原味對翅、呱呱包、地瓜薯條、甜甜包、經典泡菜，2款復刻套餐更搭配最初推出的包裝盒，黃白黃色系超級吸睛，彷彿一秒回到1974年，肯定要搶拍一波，7月20日至7月31日限時12天開賣，提醒只有復刻餐才有復古包材，包材數量有限、售完為止。

▲手工「經典泡菜」同步回歸。

而炸雞的復刻伴侶「經典泡菜」也同步回歸，採手工醃製內有小黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔，爽脆滋味恰好降低炸雞的油膩感，7月20日起每日限量賣、售完為止。

另，加碼還有生日慶活動，7月29日至7月31日連3天全門市消費任一品項打88折、Uber Eats外送平台整單95折優惠、買復古套餐還送2022年會員卡1張，每店限量50張。

▲麥當勞香蕉巧克力雙餡派回歸 。

除外，麥當勞也宣布去年首賣、在國外引爆熱潮的「雙餡派」重磅回歸了，特意苦甜巧克力結合滑順香蕉打造「香蕉巧克力雙餡派」，意外合拍的滋味可是深受不少甜點控喜愛，7月20日起至8月16日於全門市限時登場或售完為止，更特意換上超可愛伊布包裝，拿到手肯定要先拍一波。

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