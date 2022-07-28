只有3天！超商「霜淇淋買1送1」口味不限　雪糕、酷繽沙也買1送1

▲全家週末搶吃霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸要收！全家不限口味「霜淇淋買1送1」又來了，明（29）日至7月31日連3天搶吃，把握機會來消暑一下；全門市還加碼推指定雪糕、酷繽沙限時買1送1，肯定要囤貨。

全家於7月29日至7月31日限時3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，無論想吃超人氣「小農鮮奶霜淇淋」，還是最新「貘貘桃霜淇淋」通通有，把握周末休假時間衝吃一波，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；另，全門市加碼還推「杜老爺曠世奇派草莓大雪糕」、「黑炫牛奶酷繽沙」也享買1送1好康。

▲不要對我尖叫限時買1送1。（圖／不要對我尖叫提供）

夏天吃完冰後，也要來杯手搖杯過過癮，「不要對我尖叫」驚喜祭出限時買1送1優惠，即日起凡於全門市、外送平台皆可享有「荔枝玫瑰鹽俏皮／蜂蜜調皮買1送1」，2款夏季限定特調飲通通加入了海尼根0.0零酒精，打造氣泡口感，買1送1數量有限、售完為止。

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