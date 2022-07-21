直擊／高嘉瑜舉啤酒同框　陳時中參加AIT慶祝酒會：關係好一定要來

記者呂晏慈／台北報導

美國在台協會（AIT）今（21日）舉行獨立紀念日246周年慶祝酒會，值得注意的是，民進黨台北市長參選人陳時中獲邀出席，陳會中被媒體問及，是否是為選市長補修台美關係的學分？陳謙稱說，過去在衛福部長任內，在醫療政策、參與世界衛生大會與美方有諸多合作，「因為關係好，所以就一定要來」。

▲陳時中（右）出席美國在台協會獨立紀念日246周年慶祝酒會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

陳時中今天會中受訪說，雖然已卸任衛福部長，但大使非常熱情邀約，所以還是來了；媒體關注，參與美國在台協會活動，是否代表為選市長補修台美關係的學分？陳笑說，也沒有，他跟美國在台協會關係一向非常好，過去在醫藥政策上跟美國也有相當多合作，參與世界衛生大會美國也一直「讚聲」，因為關係好，所以就一定要來。

此外，《ETtoday東森新媒體》也現場直擊，民進黨立委高嘉瑜參加慶祝酒會時「偶遇」陳時中，連忙邀約陳一起合影，隨後兩人分別拿著一罐啤酒照相，高還比出「手指愛心」，顯得非常雀躍。

美國在台協會今天舉行獨立紀念日246周年慶祝酒會，現場冠蓋雲集，副總統賴清德晚間親自致詞，祝福美國生日快樂、國運昌隆，此外，台積電董事長創辦人張忠謀、外交部長吳釗燮、各國外交使節紛紛與會，國民黨主席朱立倫也到場致意。