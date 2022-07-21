車停路中「駕駛瘋狂自撞方向盤」　警急破窗救人竟是血糖過低

▲桃園市1名年約50歲男子19日傍晚駕車從桃園區經國路往市區方向行駛，卻突然在馬路中停車，員警到場查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子19日傍晚開車行經桃園區經國路時，突然在路當中停車，有路人見狀立即向附近同安派出所員警通報，6名員警到場後發現男子在車內自撞方向盤與座椅，情緒非常不穩定，員警要求開車門協助送醫，但男子卻衝至後座，員警情急之下打破車窗將男子拉出車外送醫治療，經醫師判定為血糖過低導致精神渙散失控，經投藥後已無大礙。

▲桃園市1名年約50歲男子19日駕車卻突然在馬路中停車，員警到場以警車擋住去向查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，19日晚間6時許，年約50歲的不詳姓名男子獨自駕車從蘆竹區沿經國路往桃園市區方向行駛，由於車速忽慢忽快且有蛇行狀況，路人見狀懷疑是酒駕趕緊報警處理。

▲桃園市50歲男子19日傍晚駕車卻突然停在路當中，員警緊急破窗救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同安派出所警員林暐、鍾玉烜、簡端佑、陳祈廷、黃域晴雨張子捷等6人立即進行攔截，發現該輛轎車突然停在經國路上。員警上前查看，同時在路口進行交通疏導管制預防意外，同時以警車攔住轎車去向，透過車窗觀察，發現駕駛在車內以身體與頭部猛烈撞擊座椅與方向盤，疑似情緒失控。

員警拍門呼叫男子打開車門，但男子毫無反應持續失控，為避免車輛突然暴衝危害路人，員警當下決定擊破車窗將男子拉下車後控制，發現男子眼神渙散，經找來教護車送醫急救，醫師判斷男子可係血糖過低導致精神渙散，無法控制自身舉動，經醫師投藥治療後已穩定。

▲桃園市同安派出所員警破窗救人，警友站站長張長榮頒贈慰問金勉勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

處理本案的員警張子捷與簡瑞佑破窗時被車窗玻璃割傷，張員左手小指還縫了2針，但2人以救人為重不以為意，同安警友站站長張長榮獲悉趕往派出所頒贈慰問金，對員警奮勇搶救傷患應給予肯定。桃園警分局分局長黃富村也對同仁機警英勇讚揚不已，指示督察組適時核予獎勵。

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