　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車停路中「駕駛瘋狂自撞方向盤」　警急破窗救人竟是血糖過低

▲桃園市1名年約50歲男子19日傍晚獨自駕車行駛在桃園區經國路往市區方向行駛，卻突然在馬路中停車，員警到場查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名年約50歲男子19日傍晚駕車從桃園區經國路往市區方向行駛，卻突然在馬路中停車，員警到場查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名男子19日傍晚開車行經桃園區經國路時，突然在路當中停車，有路人見狀立即向附近同安派出所員警通報，6名員警到場後發現男子在車內自撞方向盤與座椅，情緒非常不穩定，員警要求開車門協助送醫，但男子卻衝至後座，員警情急之下打破車窗將男子拉出車外送醫治療，經醫師判定為血糖過低導致精神渙散失控，經投藥後已無大礙。

▲桃園市1名年約50歲男子19日駕車卻突然在馬路中停車，員警到場以警車擋住去向查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名年約50歲男子19日駕車卻突然在馬路中停車，員警到場以警車擋住去向查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，19日晚間6時許，年約50歲的不詳姓名男子獨自駕車從蘆竹區沿經國路往桃園市區方向行駛，由於車速忽慢忽快且有蛇行狀況，路人見狀懷疑是酒駕趕緊報警處理。

▲桃園市50歲男子19日傍晚駕車卻突然停在路當中，員警緊急破窗救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市50歲男子19日傍晚駕車卻突然停在路當中，員警緊急破窗救人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

同安派出所警員林暐、鍾玉烜、簡端佑、陳祈廷、黃域晴雨張子捷等6人立即進行攔截，發現該輛轎車突然停在經國路上。員警上前查看，同時在路口進行交通疏導管制預防意外，同時以警車攔住轎車去向，透過車窗觀察，發現駕駛在車內以身體與頭部猛烈撞擊座椅與方向盤，疑似情緒失控。

員警拍門呼叫男子打開車門，但男子毫無反應持續失控，為避免車輛突然暴衝危害路人，員警當下決定擊破車窗將男子拉下車後控制，發現男子眼神渙散，經找來教護車送醫急救，醫師判斷男子可係血糖過低導致精神渙散，無法控制自身舉動，經醫師投藥治療後已穩定。

▲桃園市同安派出所員警破窗救人，警友站站長張長榮頒贈慰問金勉勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市同安派出所員警破窗救人，警友站站長張長榮頒贈慰問金勉勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

處理本案的員警張子捷與簡瑞佑破窗時被車窗玻璃割傷，張員左手小指還縫了2針，但2人以救人為重不以為意，同安警友站站長張長榮獲悉趕往派出所頒贈慰問金，對員警奮勇搶救傷患應給予肯定。桃園警分局分局長黃富村也對同仁機警英勇讚揚不已，指示督察組適時核予獎勵。

【更多新聞】

快訊／連12年詐助理費逾500萬　前立委陳賴素美認了獲70萬交保

鄭文燦林智堅逐桌敬酒案罰3千　議員參選人再爆：地點是市長官邸

女移工無師自通成熱門醫師　牙齒矯正萬元搞定...還可順便隆鼻

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
看完北市選戰最新民調　沈富雄預言一狀況：陳時中死定了
「花蓮飆40.7度」打破今年最高紀錄！台北1氣象站也創新高
foodpanda「取消平台費」？　業者回應了
剩13天退伍！24歲義務役遭CM11戰車砲塔猛撞　裝葉克膜搶
18歲以上打第四劑有條件　需出示證明「三擇一」
坤輿黑衣衝突「民眾傷勢曝光」！　他超慘上半身全掛彩
快訊／第四劑對象再放寬！　18歲以上「1條件」可接種
首例兒童肺炎「多重感染」！8月大男嬰確診後又培養出「2細菌」
快訊／首例兒童心肌炎死亡！　3歲童發燒、腹瀉確診6天過世
快訊／今本土+24907！　仍有7縣市破千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

戴小丑面具槍擊派出所　竟是拜託員警斃了他...輕判緩刑原因曝

車停路中「駕駛瘋狂自撞方向盤」　警急破窗救人竟是血糖過低

高雄特教生遭師暴打「不想活了」　校方竟稱：別讓老師沒工作

宅急便貨車側門沒關…窄巷橫掃4車！司機噴2個月薪水也不夠賠

前任回頭嬌喊想愛愛...渣尪秒暈　重譜《小薇》歌詞成外遇證據

倒數13天退伍！操演遭CM11戰車砲塔猛撞　24歲兵裝葉克膜搶救中

帶友人女兒「排解親子問題」挨告性侵　生理期衣褲未沾血判無罪

坤輿衝突釀8傷「民眾傷勢曝光」　2黑衣人妨害公務傷害罪送辦

專坑有錢人！靈骨塔詐騙海削1億5千萬　進出開賓士...15嫌落網

借錢替同母異父弟弟繳2萬酒駕罰單　暖心姊曝關鍵：全因這3人

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

戴小丑面具槍擊派出所　竟是拜託員警斃了他...輕判緩刑原因曝

車停路中「駕駛瘋狂自撞方向盤」　警急破窗救人竟是血糖過低

高雄特教生遭師暴打「不想活了」　校方竟稱：別讓老師沒工作

宅急便貨車側門沒關…窄巷橫掃4車！司機噴2個月薪水也不夠賠

前任回頭嬌喊想愛愛...渣尪秒暈　重譜《小薇》歌詞成外遇證據

倒數13天退伍！操演遭CM11戰車砲塔猛撞　24歲兵裝葉克膜搶救中

帶友人女兒「排解親子問題」挨告性侵　生理期衣褲未沾血判無罪

坤輿衝突釀8傷「民眾傷勢曝光」　2黑衣人妨害公務傷害罪送辦

專坑有錢人！靈骨塔詐騙海削1億5千萬　進出開賓士...15嫌落網

借錢替同母異父弟弟繳2萬酒駕罰單　暖心姊曝關鍵：全因這3人

香堤廣場「戶外義式啤酒吧」開張！短短4天享受「PERONI沛羅尼」超chill餐前酒體驗

林襄超人氣紅到日本　經紀人透露海外球團指名首選

料好實在吃得到魷魚！經典台南油飯在地飄香40年　必搶限量滷雞腿

戴小丑面具槍擊派出所　竟是拜託員警斃了他...輕判緩刑原因曝

先探／謝金河：萬四保衛戰過關！

國家機器查水表？憲兵隊找上郵政產工關切　撂話「可逮捕平民」

傳家長猶豫幼兒「打莫德納或等BNT」　羅一鈞提3建議：疫情不等人

女友絲襪「濕濕的」脫了…忘在學長家床上！男一聽當場臉綠

戴資穎拍落雄中學妹直呼好有緣　最愛台灣珍奶都喝「全糖」

東京醫療警戒上調最嚴峻「紅色警戒」！今首破3萬例　再創新高

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

高雄蓮池潭溺斃2死！　風帆翻覆瞬間影像曝光

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

快訊／蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體

深坑老街深夜火警！　屋主：手機充電時爆炸

9歲網球選手想學風帆船　父母找國家級教練釀雙亡

快訊／國1「5車追撞」！國光客運6傷　紫爆回堵8公里

夜襲坤輿掩埋場濺血！劉政鴻被噴辣椒水：比暴民囂張

快訊／屏東2士兵保養戰車受創　重傷急送醫

更多熱門

相關新聞

中壢白車衝進手作吐司店　櫥窗貨架全撞爛

中壢白車衝進手作吐司店　櫥窗貨架全撞爛

桃園市蔡姓男子3日下午2時許獨自駕車行經中壢區環中東路時，不知何故突然失控衝撞路旁店內，撞毀櫥窗與店內貨架商品，由於撞擊力道非常大，也嚇壞路人與店家。中壢警方到場為蔡進行酒測，酒測值為零，蔡手部有輕微擦挫傷，事後辯稱「誤踩油門」肇事，至於後續賠償部分則由蔡自行與店家、車主商討，肇事責任則由警方調查確認中。

天雨路滑轎車撞機車　騎士撿回一命

天雨路滑轎車撞機車　騎士撿回一命

關鍵字：

轎車失控卡路上6警破窗救人低血糖失控

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面