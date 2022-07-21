估BA.4、BA.5燒起來時間　沈政男：至少還要200多萬人感染

▲台灣本土疫情趨緩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

精神科醫師沈政男表示，BA.4/BA.5疫情若從9月延燒到11月，那麼每天平均新增就是4、5萬，這是最起碼的高度；扣掉BA.2已感染人數400多萬人，至少還要200多萬人感染，才能讓BA.4/BA.5疫情緩解下來。

20日新增2萬6943例本土確診，沈政男在臉書表示，跟上周三相比，下降只有1成，顯然全台都已進入平原期，接下來就是維持2萬例上下，直到BA.4/BA.5帶起另一波流行。

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▼20日新增2萬6943例本土確診。（圖／指揮中心提供）



沈政男在臉書說，20日死亡人數57，反映了新增3萬多那個階段的死亡狀況，而且除以20日的確診數，跟萬分之18的致死率已相當接近，看起來BA.2的致死率將會停在萬分之18。

沈政男指出，日本的BA.4/BA.5疫情已經爆炸，診所擠滿人，大家都要拿退燒藥；台灣BA.4/BA.5會掀起多高的疫情？BA.4/BA.5的傳播力至少是BA.2的1.5倍，那麼假設感染BA.2以後百分百對BA.4/BA.5也有防護力，而且疫苗的防護力在BA.2與BA.4/BA.5相等，那麼扣掉BA.2已感染人數400多萬人，至少還要200多萬人感染，才能讓BA.4/BA.5疫情緩解下來。

沈政男認為，而BA.4/BA.5疫情若從9月延燒到11月，那麼每天平均新增就是4、5萬，這是最起碼的高度；事實上BA.4/BA.5有更強大的免疫逃脫能力，因此BA.4/BA.5疫情起來以後，新增有可能高於4、5萬。