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斯里蘭卡新總統宣誓就職　威克瑞米辛赫將組新內閣擺脫經濟危機

▲▼ 斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。（圖／路透）

▲ 威克瑞米辛赫20日當選總統後赴佛寺祈福。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在經濟崩潰引爆的大規模示威下出逃，國會20日投票選出新任總統，由現年73歲、曾6度擔任總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）當選。他21日正式宣誓就職，預計組織約30名部長的內閣，希望率國家走出危機。

威克瑞米辛赫今年5月獲拉賈帕克薩任命為總理，以幫助重建斯里蘭卡的國際信譽，在拉賈帕克薩逃亡後擔任代理總統。他曾6度出任總理，外交及國際事務方面經驗豐富，主導與國際貨幣基金組織（IMF）一項價值30億美元的紓困談判，但與拉賈帕克薩家族關係親密，被指為上屆政府餘孽。

根據《路透社》，威克瑞米辛赫20日在議會選舉中勝出，當選新任總統，呼籲全國團結一心，尋求解決幾十年來最嚴重經濟危機的方法，當天稍晚赴首都可倫坡一座佛寺祈福時表示，「我不是拉賈帕克薩家族的朋友，我是人民之友」，似乎有意和掌控斯里蘭卡政治數十年的拉賈帕克薩家族劃清界線。

▲▼ 斯里蘭卡再度爆發示威，民眾上街反對新總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）。（圖／路透）

▲ 20日選舉結果出爐後，民眾上街反對威克瑞米辛赫擔任總統。（圖／路透）

威克瑞米辛赫21日在議會大樓宣誓就職新任總統，儀式由首席大法官主持。官方消息人士表示，他預計組織不超過30名部長的內閣，帶領國家擺脫經濟危機。

儘管他不受部分選民歡迎，21日總統府外僅有稀稀落落的抗議人潮。但仍有民眾誓言反抗到底，示威者費南多（Pratibha Fernando）表示，「我們不會放棄，因為這個國家需要的是全面體制改革，我們希望擺脫這些腐敗的政客，這就是我們正在做的。」

擁有2200萬人口的斯里蘭卡受到嚴重金融危機重創，耗盡外匯存底，導致原油、食品及藥品等必須品短缺。斯里蘭卡電力及能源部表示，周末取得新的柴油供應，主要國營石油公司CEYPETCO將根據新的配給制度，21日重新開始販售。

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