斯里蘭卡恐爆新抗爭！分析：新總統老謀深算　將嚴厲鎮壓抗議活動

▲斯里蘭卡新總統威克瑞米辛赫。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

斯里蘭卡20日選出新任總統，由現年73歲、6度擔任總理的威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）出線接任，完成前任總統拉賈帕克薩至2024年11月的剩餘任期。外媒指出，威克瑞米辛赫是個老謀深算的政治人物，接下來將嚴厲鎮壓抗議活動，示威人士如今也放話，將再一次發起抗爭。

新總統老謀深算 曾說「政治不只是下棋，也是個血腥運動」

綜合路透、NDTV等外媒報導，斯里蘭卡議會20日進行投票，威克瑞米辛赫拿下過半的134票出線擔任總統一職，而對手阿拉哈佩魯馬獲得82票，迪桑納亞奇則拿到3票。在議會秘書長宣布威克瑞米辛赫獲勝後，他感謝議會給予的榮譽，「國家正面臨巨大挑戰，必須制定新的策略來實現人民的願望，現在每個人都要團結起來」。

Sri Lanka lawmakers elected Prime Minister Ranil Wickremesinghe as president, a choice that risks reigniting protests https://t.co/vT6wnxs3nd pic.twitter.com/cL2T4Y2pcj — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) July 20, 2022

威克瑞米辛赫的崛起令人矚目，他出身於顯赫政治商人世家，29歲就被當年擔任總統的叔叔賈亞瓦德納（Junius Jayewardene）任命當上該國最年輕的內閣部長。與其他兩位對手相較之下，他擁有擔任政府高階職位的經驗，這有利於尋求解決國家毀滅性經濟危機，且他近期也與國際貨幣基金組織（IMF）進行談判。

令人印象深刻的是，他曾於2014年受訪時表示，「政治不只是下棋，當中的團隊合作就像是板球運動，要有跑馬拉松的耐力，有猶如橄欖球運動的艱難，但也是個血腥運動，就像拳擊那樣」。

威克瑞米辛赫對示威者立場強硬 分析：將嚴厲鎮壓抗議活動

威克瑞米辛赫能否平息讓前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）下台的大規模抗議活動，仍有待觀察。

斯里蘭卡經濟崩潰，通貨膨脹率高達70%，耗盡外匯存底，糧食、原油及藥品嚴重短缺，出現經常性停電，大批示威者湧上街頭發起大規模抗議，對眼中統治菁英階層的腐敗表達強烈不滿，怒火集中在拉賈帕克薩身上，導致他搭機逃亡至新加坡。

而被視為拉賈帕克薩家族盟友的威克瑞米辛赫也被要求下台，但他拒絕照做，憤怒群眾前陣子攻佔總理辦公室。就在國會20日展開投票之前，一名反對派議員表示，他對示威者的強硬立場，贏得遭受示威者暴力相待議員們的歡迎。

▲ 斯里蘭卡經濟崩潰引爆示威，民眾日前攻佔總理辦公室。（圖／路透）

彭博指出，威克瑞米辛赫當上新總統恐怕重新引爆斯里蘭卡的街頭抗爭。反對派表示，此次投票結果沒有反映出當地社會現實，「議會內部與外面的群眾之間，存在極大差距」。

示威者Damitha Abeyrathne透露，對於威克瑞米辛赫當上新總統感到相當震驚，「他將開始以一種不同的方式控制我們，作為抗議者，我們將再次展開抗爭」。部分觀察人士認為，威克瑞米辛赫將嚴厲鎮壓抗議活動。

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