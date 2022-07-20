快訊／斯里蘭卡新總統出爐！　代理總統威克瑞米辛赫當選

▲ 威克瑞米辛赫在政壇打滾多年，目前暫代總統職務。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡深陷經濟危機，前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）在抗議聲浪下逃亡海外，14日辭職下台，由目前擔任代理總統的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）等3人角逐下任總統。國會20日上午進行投票，稍早結果出爐，威克瑞米辛赫拿下134票，當選新任總統。

威克瑞米辛赫及前教育部長阿拉哈佩魯馬（Dullas Alahapperuma）、左翼領袖迪桑納亞奇（Anura Dissanayake）等3人19日獲國會提名，競選總統大位。國會於當地20日上午10時（台灣中午12時30分）開始進行不記名投票，新總統將率領國家至完成拉賈帕克薩到2024年11月剩餘的任期。

斯里蘭卡國會共225席，20日共有223人參與投票，其中4票為廢票。威克瑞米辛赫在219張有效票中拿下134票，阿拉哈佩魯馬獲得82票，迪桑納亞奇則僅3票。

▲ 斯里蘭卡經濟崩潰引爆示威，民眾日前攻佔總理辦公室。（圖／路透）

威克瑞米辛赫今年5月獲拉賈帕克薩任命為總理，以幫助恢重建斯里蘭卡的國際信譽。現年73歲的他曾6度擔任總理，外交及國際事務方面經驗豐富，主導與國際貨幣基金組織（IMF）的紓困談判。

他獲得國會最大黨斯里蘭卡人民陣線黨（SLPP）領導階層力挺，但不受選民歡迎，被指為上屆政府餘孽。繼1999年和2005年角逐總統失利，這是他第3度挑戰總統大位，一若敗選恐怕連帶失去總理一職，因為新總統有權任命新總理。

▲ 斯里蘭卡總統候選人阿拉哈佩魯馬。（圖／達志影像／美聯社）

他的競爭對手之一阿拉哈佩魯馬握有主要在野黨支持，為拉賈帕克薩所屬的SLPP分裂派系成員。在野黨領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）此前退選，「為了我熱愛的國家及珍視的人民更大的利益，我在此退出總統競選」，並宣布支持阿拉哈佩魯馬。

63歲的阿拉哈佩魯馬被視為平民主義者，擁有良好的公共關係及溝通技巧，曾是政府發言人，並在前幾屆政府時期擔任通訊及新聞部、體育部及電力部部長。

▲ 左翼政黨領袖迪桑納亞奇。（圖／翻攝自臉書）

第三名候選人則為左翼政黨人民解放陣線（People's Liberation Front）53歲領袖迪桑納亞奇，曾於2019年競選總統，而人民解放陣線目前在國會僅有3個席次。

斯里蘭卡經濟崩潰，耗盡外匯存底，暫停償還外債，政府正與IMF進行紓困協商。拉賈帕克薩下台以前，一家人有6名家庭成員擔任高官，包括總統、總理及財政部長，但在3月底爆發大規模抗議以來，所有人都丟官，也代表過去20年內統治斯里蘭卡的拉賈帕克薩王朝暫時解體。嚴重糧食、原油及藥品短缺之下，新總統將肩負治理這個破產國家的責任。

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