斯里蘭卡經濟崩潰！醫勸1句爆心酸　3寶爸：只能離開

▲斯里蘭卡民眾憤怒包圍並闖入總理辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者楊子嫻／外電報導

自斯里蘭卡破產後，除了原先經濟崩潰，所有部門的運作也跟著嘎然而止；倒債所導致的惡性通膨，讓進口物資呈現緊張狀態，百姓的生活瞬間亂了套，為了生計，民眾不得不離鄉背井尋求養家餬口的機會。



據《美聯社》於今（19）日報導，在斯里蘭卡總統賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）7月13日搭機出逃的後一天，欲前往日本工作的穆罕默德．伊沙德（Mohamed Ishad），拿著一摞文件等在首都附近的移民辦公室外，並期待著這些文件能讓他的護照續簽，順利離開斯里蘭卡。

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩與妻子（圖／路透）

生存在經濟困頓的國家當中，沒有工作的穆罕默德只能靠著賣菜與親戚的救濟過日子，根本沒能力負擔起妻子和3個孩子的生活，於是他想著去日本找工作，至少還能寄錢回家。

不僅是經濟上的破產，斯里蘭卡幾乎沒有任何政府單位在運作著，雖然離開家人對穆罕默德來說相當沮喪，但他也說道，「在他的國家已經沒有機會、也沒得選了，想要過好一點的生活，就只能離開。」

斯里蘭卡因經濟危機引起民眾政變，這場政治騷動加深了人民對於危機解決的擔憂，也影響到IMF（International Monetary Fund，國際貨幣基金會組織）是否發起救援行動，畢竟任何救援方案是取決於該國的債務重組戰略和政治穩定。

目前，斯里蘭卡可用的外匯儲備僅有2500萬美元，是不足以支撐未來幾個月需要的60億美元。因斯里蘭卡政府無力償還欠下的510億美元債務，貶值80%的貨幣造成惡性通膨、也使進口的商品變得更加昂貴。生活必需品陷入進口癱瘓，醫生只能勸告人們盡量不要生病；百姓也需為三餐溫飽所拼搏，難以想像這樣的國家曾是孕育許多的中產階級與高人均收入。

據報導指出，在前總統賈帕克薩逃往新加坡後，由總理拉尼爾．維克勒馬辛哈作為代理總統，但仍無法消除民眾怨火，遭人民大力反對。於是斯里蘭卡議會預計將在本周三選出新的國家領導人，試圖為開創新政府鋪路。

▲政策選擇中心研究員同時也是知名人權律師巴瓦尼．豐塞卡（Bhavani Fonseka）（圖／翻攝自Twitter／Bhavani Fonseka）

而政策選擇中心研究員同時也是知名人權律師巴瓦尼．豐塞卡（Bhavani Fonseka）則表示，「無論誰組成政府，都不能像以前一樣統制，他們需要更好的和大眾接觸，以表他們的不同；但若是沒信心改變、或不被民眾所信任，那這場紛亂只會繼續，且短期內不會趨於穩定或出現解決的方法。」