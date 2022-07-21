出遊找景點+美食！她激推「LINE超強1功能」：一堆私藏名單

▲找景點與美食，原PO大推LINE口袋名單功能。（圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

本站報導《找餐廳用Google搜尋太老了！2款APP成年輕人愛用新寵》數據顯示，Z世代年輕人中將近40％的用戶，偏好透過TikTok或Instagram搜尋。最近有網友也分享，大家想出遊吃美食，LINE也有超強的「口袋名單」功能，能看其他人的美食私藏清單，朋友討論餐廳時，也能在上面做編輯，不怕擔心洗版問題。

一名女網友在Dcard表示，最近發現LINE超強功能，就是「LINE熱點的口袋名單」，可以看別人已編輯好的推薦名單，也能自己建立私藏清單，包含出遊景點、美食，非常貼心又實用。

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原PO也實際舉例，每次返鄉揪好友群吃飯，但光是在LINE群組討論要吃什麼，就討論老半天又無解，「你一句我一句，貼的連結又很容易找不到，最後是整理到記事本裡面才不會被洗掉。」

此時，口袋名單就派得上場了，原PO總結3個優點，「自己創口袋名單也很容易，還能備註自己的心得，名單會有專屬的連結很容易就能夠分享！」

最後，原PO也笑虧，逛口袋名單非常容易上癮，「不小心收藏很多名單，有假休的時候一定要出去狂吃一波！」

文章曝光後，一票網友也直呼現在才知道，「還真的不知道這個功能，試了一下覺得滿好上手的」、「原來還有這個功能，感覺很方便」、「我覺得LINE可以排旅遊行程也超棒」、「第一次發現這個功能欸」。

值得注意的是，口袋名單沒有隱藏功能，也不會與LINE帳號連動，用戶都可自訂作者的頭像與暱稱。建立6個建立與操作步驟，如下：

▲▼建立口袋名單，6步驟超簡單。（圖／翻攝LINE官網）

