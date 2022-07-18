主管用LINE交辦事情！他回「OK」被罵到臭頭：有夠沒禮貌

▲原PO回覆「OK」被罵到臭頭，讓他超傻眼。（示意圖，非本文提及當事人／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

在職場中與主管、上司應對用詞，可是有些小眉角，就連文字訊息也要注意文字上的用法。一名網友就表示，他的主管用LINE交辦他事項，他直接回覆「OK」，沒想到主管竟爆氣罵他沒禮貌，讓他相當傻眼，「直接回答ok哪裡沒有禮貌？」

一名網友在PTT以「line回答主管ok，不禮貌？」為題發文，表示「剛剛主管用line交辦事情，我看完回答ok，結果主管爆氣說我沒有禮貌，說什麼你以為你是主管嗎？三X，直接回答ok哪裡沒有禮貌？」

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▲原PO不解為何回覆「OK」會被認為沒禮貌。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上引起許多網友回覆，多數人建議原PO以貼圖回覆，「我都回，賀！白爛貓的貼圖」、「我都傳敬禮貼圖」、「下次用貼圖的OK試試」、「我都用安妮亞的了解貼圖」、「附上可愛的OK貼圖，就很有禮貌了」。

還有人表示，「我都說收到」、「我也都回ok 」、「真的建議離職，這很正常吧」、「我都回好的」、「我都回好的知道了」、「直接離職，假日交待工作還在那靠3小」、「都用line交代了是要多正式」、「下班時候傳LINE不要理他阿」、「回他辛苦了」、「 Line不就是圖個口語方便，要正式不會用mail嗎」。

不過也有網友指出，主要還是要看主管的個性，「看關係吧，跟主管感情不好還是不要亂回」、「會在意這種的應該是你之前就踩過雷了」、「通常你只是被他私人事情燒到」。

▲多數人建議原PO可以用貼圖回覆。（圖／翻攝自PTT）