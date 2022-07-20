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LINE突然加不了好友怎麼辦？官方曝解決方法

▲官方公布LINE無法加好友的解決方法。（圖／LINE提供）

▲官方公布LINE無法加好友的解決方法。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE是許多人生活、工作的夥伴，不過有時可能也會遇到突然加不了好友的狀況，而LINE官方也透露解決的方法。

LINE表示如果用戶遇到「無法加入其他人為LINE好友」、「對方告知無法新增為他的LINE好友」，可能是因為LINE帳號的「加入好友」及「被加入好友」已經達到人數上限。

LINE表示，「加入好友」的人數上限為 5,000 人，「加入好友」就是指主動加其他人為好友，對方會出現在「LINE主頁 > 好友」中。在「好友」欄位中可查看目前您的好友人數，上限為5,000人。

若發現即將達到或已達到人數上限，建議可以至「好友」名單中盤點好友，刪除久未聯繫或是沒有印象的好友，在LINE主頁中找到好友名單，而後點選顯示全部，長按好友名稱，跳出視窗點選「刪除」。

另外，「加入好友」的人數包含「好友名單＋隱藏名單＋封鎖名單」，可至隱藏名單、封鎖名單中手動刪除名單上的好友，釋出名額。LINE主頁「設定」中找到好友選項，點選隱藏名單/封鎖名單，就可刪除。

「被加入好友」是指其他人加用戶為好友，此人數上限同樣為5,000人，與「加入好友」的人數無關，為分開計算，目前介面上無法直接查看此數目，建議可以嘗試以下做法，管控別人加好友的數量。

首先可以從LINE的設定中關閉「允許利用ID加入好友」、「允許被加入好友」。第二則可以避免分享大量您的加好友行動條碼或LINE ID，這樣會更容易達到「被加入好友」人數上限。

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