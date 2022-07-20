刺青壯漢拉女孩辮子拖進酒吧廁所　目擊者傻眼合力踹門救人

記者魏有德／綜合報導

河南中牟一間酒吧16日傳出一起男子霸凌女生的事件。根據網路流傳的影片顯示，一名年輕女子先是掙脫一名手臂上有刺青的白衣壯漢後，從廁所隔間逃到酒吧大廳，不過，壯漢緊隨其後，一手抓著她的辮子直接拖進廁所隔間內。此時，一名黑衣女子從另一間隔間走出，連忙合力與旁人將被拖拽的女子救出。

▲河南中牟發生一起男子強行拖拽女子進廁所的暴力事件。（圖／翻攝微博，下同）

《上游新聞》報導，7月19日晚，河南省鄭州市中牟縣委主要負責人回應稱，公安機關再次傳喚了視頻（影片）中的當事男女，先徹查他們之間的關係是否為男女朋友，再依據事實依法處理。

由於唐山6月時發生的燒烤店欺凌女子事件曾引起大陸輿論關注，這起壯漢拖拽女生的影片傳出後，也讓大陸網友們群起撻伐。有網友甚至對當地政府的回應提出質疑，「男朋友就可以在公共場合拖拽？」；「男生褲帶都鬆了，這是強姦未遂」；「就這麼敷衍過去？」。

事件發生在中牟一間名為max club的酒吧內，透過監視器畫面可以發現，一名綁著辮子的紅髮女子從廁所隔間內跑出來，一名手臂上有刺青的壯漢追了出來，一邊將自己的褲子拉起，一把將女子外衣扯掉，隨後抓著女孩辮子，女孩在地上掙扎著被拖進廁所隔間內。

拖行過程中，周圍的幾名男生曾經上前要拉住女孩的手，無奈白衣壯漢力量太大，衝上去的男子剛抓住女孩的手，女孩便被拉進隔間內，而且門還被壯漢鎖起來。這時，一名黑衣女子發現後，聯合幾名男生踹門，終於將女救出。