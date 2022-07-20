村莊辦葬禮！喪主「好心舉動」慘釀250人集體中毒　重症者失去意識

▲泰國南邦府村莊辦喪禮，卻演變成250位村民集體中毒的事件。（圖／翻攝自YouTube／Thairath Online）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國南邦府旺挪縣（Wang Nuea）一處村莊17日舉辦葬禮，主辦的喪家買來了700盒紅燒豬肉飯，供前來弔唁的村民們作為午餐享用，沒想到，有超過250名村民食物中毒，一個個接連出現腹痛、嘔吐與乏力症狀，甚至有1人嚴重腹瀉，導致脫水、休克，失去意識被送往ICU重症病房。

▲村莊喪禮上發送的紅燒豬肉飯可能是引發事件的「罪魁禍首」。（圖／翻攝自konlampang.com）

根據「news.ch7」等泰媒報導，旺挪縣帕卡村近日發生大規模食物中毒，有超過250名村民在參加完一場葬禮後出現腹瀉腹痛、噁心嘔吐與虛弱乏力等症狀，集體送醫治療。原來是喪主聘請隔壁村的便當業者，幫忙製作700份紅燒豬肉飯，在17日葬禮當天分送給前來弔唁的村民當午餐，由於沒吃便當的村民都沒有出現症狀，衛生當局已介入進行調查。

據報導，這250多名患者被送往醫院後，有部分較虛弱者症狀嚴重必須送進ICU病房，但由於食物中毒人數過多，醫院還緊急請求相關機構提供協助。大多數病患現已康復返回家中，但仍有36人持續住院，其中一名患者還曾一度出現脫水、休克，甚至失去意識，最終被轉至規模較大的南邦府醫院治療，才逐漸好轉。

▲有村民因食物中毒送醫，卻因此被驗出感染新冠肺炎。（圖／翻攝自konlampang.com）

此外，院方透過抗原快篩試劑為病患進行COVID-19篩檢，發現有部分中毒村民感染新冠肺炎，目前旺挪縣當局已經召開會議，正在監控當地相關疫情，並持續追蹤住院患者病況。

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