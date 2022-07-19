油罐車失控衝撞11死！機車騎士「等紅燈」慘被輾斃　恐怖現場曝光

記者吳美依／綜合報導

印尼雅加達（Jakarta）18日下午發生恐怖車禍，一群機車騎士在等紅燈時，竟遭印尼國家石油公司（Pertamina）的油罐車猛烈衝撞，至少11人慘死輪下。根據現場影片，被撞爛的機車殘骸沿路四散，多名受害者被壓在油罐車底下，救援人員急忙尋找倖存者，畫面怵目驚心。

▲印尼發生油罐車衝撞機車的事故。（上圖／推特@DImmortha；下圖／雅加達都會交通局）

這場車禍發生在一個車水馬龍的T字路口，現場人員趕忙搶救倖存者之餘，還要協助指揮交通，疏散大量車潮。現場鑑定結束後，當局也計畫出動重型機械，移除油罐車及機車殘骸。

當局已經證實11人不治，但也有部分媒體報導宣稱，死亡人數可能高達25人。警方尚未公布死者身分，不過初步研判，可能是剎車失靈導致事故，因為現場完全沒有剎車痕跡。

Breaking News.

Kecelakaan truck Pertamina menabrak mobil dan motor di CBD Cibubur sore tadi, korbannya cukup banyak kurang lebih 25 jiwa. pic.twitter.com/2h3OGskwC1 — Ryandhra Immortha (@DImmortha) July 18, 2022

當地居民表示，自從這個T字路口裝設紅綠燈後，這已是過去一個月以來第2起死亡車禍，讓人質疑是否應該拆除。而印尼國家石油公司也對受害者表示哀悼，並稱他們正在全力配合執法單位的調查。

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