南消和緯高級救護隊楊順翔　榮獲全國十大傑出救護技術員

▲台南市消防局和緯分隊高級救護技術員楊順翔，榮獲十大傑出救護技術員特別獎之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市消防局推薦和緯高級救護技術員楊順翔，代表消防局參加社團法人台灣急診醫學會辦理之「十大傑出救護技術員」甄選，在全國各縣市消防救護菁英中脫穎而出，榮獲十大傑出救護技術員特別獎之殊榮。

楊順翔在台南市和緯高級救護隊服務期間，取得ACLS、ETTC、APLS(PALS)等多張急救相關證照，近5年來已經提供3000人次以上到院前緊急救護勤務，多次挽救生命垂危的求助民眾，使得康復出院，且對於現場危急個案正確判斷並給予有效處置，楊員對於救護新知與教學工作亦投入相當心力，在攻讀研究所時選擇研討大量傷病患機制作為碩士畢業論文題目，並在勤餘參與救護相關研討會及各項訓練。

市長黃偉哲表示，對於消防局所推薦的優秀救護技術員連續幾年皆獲選「全國十大傑出救護技術員」之佳績，代表對台南市積極推動各項提升到院前緊急救護品質的肯定，據統計本市到院前OHCA給藥率有47.15％、急救成功率也達到31.87％，對於台南市各急救責任醫院、醫療指導醫師的支持及付出表示感謝。



消防局李明峯局長表示，市長就任以來大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等進階器材，大大提升到院前的急救成功率，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許消防局所屬同仁能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。