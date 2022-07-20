　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

▲台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中周雅恩更難能可貴獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中周雅恩更難能可貴獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，在歷經內政部消防署審查委員評核後，於各縣市報名參加甄選菁英中脫穎而出，均獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中尤以周雅恩更難能可貴的獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。

▲台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中周雅恩更難能可貴獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

從小周雅恩經過住家附近的消防分隊，總是用崇拜敬仰的眼神看著值班台消防人員，20歲取得第一張急救證書，開始了急救教育訓練及實務工作，1999年921地震後，前往美國參加搜救進階訓練，2003年參加義消救護中隊的行列，開始了她最喜愛的到院前緊急救護工作，這期間經過結婚、生子，至今仍未忘記加入時熱心助人的初衷，因此在先生的支持鼓勵之下，平時在照顧家庭之餘至分隊協助救護勤務、宣導等工作，2016年經歷台南0206維冠大樓倒塌，她更是義無反顧的至災害現場輪班守候，盼望著能救出更多的傷患、安慰更多的災民。為提升救護技能，在108年取得中級救護技術員的證照及參與更多的訓練課程，期待在救護現場，更有信心配合警消對於各類型的傷病患提供更適當的處置。

▲台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中周雅恩更難能可貴獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊富巖因熱愛消防緊急救護工作，自加入台南市消防局義消救護中隊協助到院前緊急救護工作，12年來不論平日下班後、假日休假甚至颱風來襲期間，主動前往消防分隊待命協勤，為提高民眾對於學習CPR意願，負責接洽製作救護寶寶大頭公仔，吸引更多民眾駐足，其認為每位志工都是付出自己的休息時間，透過所學的專業技能協助救護工作，滿懷著服務人生且不求回報的熱血，默默的在社會的角落守護著人們，服務期間參與「0206地震」及「1001世華大樓火警」等重大災害案件，成功協助災民搶救及疏散等工作。

▲台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中周雅恩更難能可貴獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2位救護義消能在各縣市眾多報名參加甄選菁英中脫穎而出，實屬不易，對於義消長期的無私奉獻，協助消防救護工作不遺餘力，讓市民獲得更好的保障表示感謝。

消防局李明峯局長對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許，也表示民眾遇意外創傷或疾病時，第一時間就是打電話向119求助，在市長長期支持之下，不論在裝備及訓練都逐年提升精進，據統計本市到院前OHCA給藥率有47.15％、急救成功率也達到31.87％，惟有持續的提升緊急救護品質，把握搶救黃金時間，才能保護民眾健康與生命安全。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
7都最高薪公司名單揭曉！　這間「均薪8萬」稱霸全台
義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳
快訊／警界高階人事異動！　張樹德接基隆市警察局長
抓破2顆青春痘！　27歲女背隆起「半公斤巨蟲」
詹雅雯手術失血過多一度昏迷！　暴瘦剩30kg「隨時會死」
騙走林百里妻5千萬！　閨蜜朱立安長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

遭陳其邁輾壓！高雄市長最新民調僅獲12.8%　柯志恩說話了

淨淨化選前治安！花蓮警即日起擴大臨檢　加強查緝不法與酒駕

勿把救護車當小黃　南消開出8張收費告知單

悲劇！勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

里港警+縣府聯手臨檢小吃店、桌遊店　強力執法舉發16件違規

雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

您改我查！　南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女6條通逃亡中　清晨卻因紅燈越線遭警攔查落網

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

遭陳其邁輾壓！高雄市長最新民調僅獲12.8%　柯志恩說話了

淨淨化選前治安！花蓮警即日起擴大臨檢　加強查緝不法與酒駕

勿把救護車當小黃　南消開出8張收費告知單

悲劇！勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

里港警+縣府聯手臨檢小吃店、桌遊店　強力執法舉發16件違規

雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

您改我查！　南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女6條通逃亡中　清晨卻因紅燈越線遭警攔查落網

今年台灣經濟成長率恐下修　經長王美花：產業有底氣、審慎不悲觀

匯聚國際級建築＋台灣中央公園　台中水湳獨步全球！

5條高鐵小旅行提案！走太平雲梯看雲海　玩全台唯一水上自由落體

《甄嬛》女星懷孕3月吊鋼絲大出血！　送醫才知「雙胞胎沒了1個」潰堤

陳時中交接典禮疑動用防疫特別預算　他：執政黨恐挾國家機器助選

台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

台北賽／「楊肉盧」平常心出賽進16強　白馭珀在家比賽很期待

挹注14億經費打擊詐欺犯罪　蘇貞昌：詐騙集團太可惡！

買二送二「未來褲」下殺4980元　穿了超顯瘦、7種莫蘭迪色美爆！

「兒童顯微鏡」下殺1754元　觀察植物、昆蟲超有趣

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

台南幼兒園教師甄選重新公告名單

女6條通因紅燈越線遭警攔查落網

高雄市長最新民調僅12.8%　柯志恩說話了

南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

勿把救護車當小黃

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

嘉義縣自由行住房補助5千萬　限量5萬份

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營

新北平溪農會春蜜上市　養顏消暑聖品

黃偉哲防疫與施政滿意度逾7成

更多熱門

相關新聞

勿把救護車當小黃

勿把救護車當小黃

台南市消防局為遏止濫用救護車，施行「台南市實施消防救護車收費要點」，2021年消防局共開出32張救護收費告知單，而2022年截至目前，消防局已開8張收費告知單，其中第五救災救護大隊所屬分隊共開出3張，每張收費新台幣1400元，要遏止救護資源被濫用。

強化太陽能光電設備災情搶救演練

強化太陽能光電設備災情搶救演練

南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

南消四大隊在南科辦化災演習

南消四大隊在南科辦化災演習

南消四大隊山上分隊新辦公廳舍啟用

南消四大隊山上分隊新辦公廳舍啟用

關鍵字：

南消周雅恩楊富巖全國救護志工菁英

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

國產掀背車加油快2000！他看發票傻眼

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面