南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

▲台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中周雅恩更難能可貴獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消救護中隊周雅恩及楊富巖，在歷經內政部消防署審查委員評核後，於各縣市報名參加甄選菁英中脫穎而出，均獲選為2022年度全國救護志工菁英，其中尤以周雅恩更難能可貴的獲得全國第一名救護志工菁英楷模之殊榮。

從小周雅恩經過住家附近的消防分隊，總是用崇拜敬仰的眼神看著值班台消防人員，20歲取得第一張急救證書，開始了急救教育訓練及實務工作，1999年921地震後，前往美國參加搜救進階訓練，2003年參加義消救護中隊的行列，開始了她最喜愛的到院前緊急救護工作，這期間經過結婚、生子，至今仍未忘記加入時熱心助人的初衷，因此在先生的支持鼓勵之下，平時在照顧家庭之餘至分隊協助救護勤務、宣導等工作，2016年經歷台南0206維冠大樓倒塌，她更是義無反顧的至災害現場輪班守候，盼望著能救出更多的傷患、安慰更多的災民。為提升救護技能，在108年取得中級救護技術員的證照及參與更多的訓練課程，期待在救護現場，更有信心配合警消對於各類型的傷病患提供更適當的處置。

楊富巖因熱愛消防緊急救護工作，自加入台南市消防局義消救護中隊協助到院前緊急救護工作，12年來不論平日下班後、假日休假甚至颱風來襲期間，主動前往消防分隊待命協勤，為提高民眾對於學習CPR意願，負責接洽製作救護寶寶大頭公仔，吸引更多民眾駐足，其認為每位志工都是付出自己的休息時間，透過所學的專業技能協助救護工作，滿懷著服務人生且不求回報的熱血，默默的在社會的角落守護著人們，服務期間參與「0206地震」及「1001世華大樓火警」等重大災害案件，成功協助災民搶救及疏散等工作。

市長黃偉哲表示，2位救護義消能在各縣市眾多報名參加甄選菁英中脫穎而出，實屬不易，對於義消長期的無私奉獻，協助消防救護工作不遺餘力，讓市民獲得更好的保障表示感謝。

消防局李明峯局長對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許，也表示民眾遇意外創傷或疾病時，第一時間就是打電話向119求助，在市長長期支持之下，不論在裝備及訓練都逐年提升精進，據統計本市到院前OHCA給藥率有47.15％、急救成功率也達到31.87％，惟有持續的提升緊急救護品質，把握搶救黃金時間，才能保護民眾健康與生命安全。