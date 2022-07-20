勿把救護車當小黃　南消開出8張收費告知單

▲2022年截至目前，消防局已開8張收費告知單，其中第五救災救護大隊所屬分隊共開出3張，每張收費新台幣1400元，要遏止救護資源被濫用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為遏止濫用救護車，施行「台南市實施消防救護車收費要點」，2021年消防局共開出32張救護收費告知單，而2022年截至目前，消防局已開8張收費告知單，其中第五救災救護大隊所屬分隊共開出3張，每張收費新台幣1400元，要遏止救護資源被濫用。

消防局舉最近大橋高救隊所開單為例，該案件為轄內蕭姓民眾報案表示醫院通知住院，但因自覺肢體無力，故叫救護車協助送醫入院治療，救護員表示這前往醫院住院並不符合緊急救護範圍，應可聯絡民間救護車協助後送，但民眾仍堅持由消防局救護車載送，救護員秉持服務民眾的精神，還是協助載送民眾前往醫院住院治療，由於符合收費標準第一點，故開立救護收費告知單，希望民眾以此為戒，珍惜救護資源。

台南市消防局緊急救護出勤量逐年升高，為減少救護資源濫用，於2020年實施「台南市救護車執行勤務收費標準」，針對以下情況逕行收費：(一)傷病患送達急救責任醫院後未至醫院急診檢傷。(二)傷病患經救護人員評估為非緊急醫療救護法中之緊急傷病患或經醫院急診檢傷分類為第五級。

市長黃偉哲表示，服務台南市民是市府努力的目標，只要民眾有需要一定會給予最好的服務，不會讓民眾成為醫療孤兒，但還是希望民眾能珍惜救護資源，給需要的人優先使用救護資源。

消防局局長李明峯表示，目前到院前資源越來越多元與完善，包含民間救護車、康復巴士、計程車或消防局救護車，將適當的資源使用在適當的目的才真正能夠減少救護資源浪費，也可以避免真正需要的人等不到救護車的窘境。

第五救災救護大隊大隊長鄭誌峰表示目前尚在防疫期間，救護車使用量大，有民眾身體狀況尚能自行就醫，為貪圖方便而叫救護車，把救護車當作計程車來使用，這些人將被開罰，建議民眾把救護資源留給更需要的人。