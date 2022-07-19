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強化太陽能光電設備災情搶救演練　南消確保人命安全

▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

太陽能光電發電成為未來主流綠能源，普遍設置於建築物屋頂或地面等處，但太陽能光電設備面板、機件設備或導線造成火災事件時有所聞，台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險，及人員避難、消防搶救要項。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南消一大隊指出，因疫情考量，為避免與場所接觸，這次訓練在東山消防分隊辦理，並請來「保利鑫能源有限公司」人員講解。首先採簡報方式介紹講授太陽能電廠發電原理與相關規範介紹、火災發生原因及搶救要領，提供消防人員搶救應變及安全注意事項，緊接著由分隊同仁進行實兵演練。太陽能光電設備特性為有陽光照射就有電流產生，而通電設備的搶救第一時間切勿貿然進行射水，容易使救災人員暴露在感電風險下。另本次訓練也利用空拍機協助，因應複雜化的複合型災害，能即時拍攝火災現場，搭配熱顯像儀設備，提供火勢大小、延燒方向、受困者位置等情資給指揮官及搶救人員研擬人車派遣及戰術運用。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一大救災救護大隊大隊長石家源表示，太陽能光電設備因其線路具高壓直流電及交流電特性，火災時即使電力公司人員斷電，太陽能板在陽光照射下線路及相關配件仍有高壓直流電存在，具高度觸電危險性，人員避難逃生時應避免碰處太陽能配件、電源線及建築物導電性金屬構造，確保不發生觸電。入室搶救人員應著完整無破損之乾燥消防衣、帽、鞋、手套、頭套、空氣呼吸器、救命器、熱影像儀等防護裝備器材，應以不導電性的乾粉或氣體滅火藥劑進行滅火，對於鄰近建築物以水霧進行防護防止延燒，並保持適當距離，防止延燒。若需射水，應保持至少 6 公尺以上、以 10 公尺為佳之距離，並以張角角度 30 度之水霧射水，且瞄子出水壓力至少 7kg/cm ²。

▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第一救災救護大隊，19日辦理太陽能光電搶救演練，提醒消防人員進行相關搶救時，要留意絕緣受到破壞會產生漏電觸電風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯指出，近來天氣持續高溫，台南日照充足，在太陽能光電設備的管理維護更應落實，未來將持續針對是類高危險因子場所及廠區專業技術人員配合辦理搶救演練，使第一線救災人員掌握搶救重點，更希望能透過平時的訓練加深消防人員的救災技能以提升搶救效能及風險辨識，不僅可保障消防人員的救災安全，更是保護市民的生命安全。

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