若台灣晶片斷供　美商務部長警告：美國恐即刻陷入深度衰退

▲美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）20日警告，美國目前過於仰賴國外製造晶片，高達90%的先進晶片均從台灣購買，一旦台灣晶片供應中斷，美國可能立即陷入深度衰退。

雷蒙多認為，雖然許多電腦晶片是由英特爾（Intel）等公司在美國設計，但製造地點也同樣重要，「想像有一種情況是，美國再也無法取得目前在台灣製造的晶片，將是個可怕的情景，這是立即且深度的衰退，將無法製造軍事裝備保護自己，我們要在美國製造，需要一個生產晶片的製造基地，至少本土要有足夠的晶片，否則我們就會過於依賴其他國家」。

美國國會即將針對一項為美國半導體製造提供資金的法案進行關鍵表決。這項規模超過500億美元的晶片法案，將有助補貼在美國建立半導體工廠，參議院19日已清除部分程序障礙，但仍需兩院通過。

半導體產業一直在遊說通過這項法案。英特爾警告，公司在俄亥俄州投資200億美元的建廠計畫，一旦國會阻撓這項法案，相關進度恐將延遲。

針對提供半導體產業大量資金的批評，雷蒙多表示，半導體是支撐所有創新產業所需的基礎技術，美國過度依賴外國晶片製造，高達90%的尖端晶片均從台灣購買，造成國家安全風險。