「搖晃的臉」網超期待！31款全新Emoji搶先看　安卓最快冬天推出

▲ 2022世界Emoji日前曝光的新款符號。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

每年7月17日為「世界Emoji日」，2022年31款新Emoji在這天之前搶先曝光。儘管仍在進行審核，新款表情符號一公開就受到廣大關注，其中又以「搖晃的臉」、「粉色愛心」等最受期待，Android用戶最快今冬就可開始使用。

《太陽報》報導，表情符號百科（Emojipedia）日前率先公布Emoji 15.0新款表情符號預覽，初步確定將於今年9月完成，目前正接受審核，多數設計向大眾公開以後，最終都會登上手機鍵盤，但仍有可能被捨棄或修改。

根據Emojipedia內部調查，表情符號使用率創下歷史新高，15億則推特貼文中有超過22%至少出現一個，新表情符號也令許多網友滿心期待。

與過去不同的是，這批新符號中幾乎沒有人類表情，唯一一個是「搖晃的臉」（shaking face），有望成為廣大用戶新寵。Emojipedia表情符號設計主管瓊斯（Joshua Jones）就表示，他個人認為這是新款Emoji中的頭號競爭者。

新款Emoji還包括12個「推手」（pushing hand）符號，美國科技網站The Verge指出，同時使用「向左推手」（leftwards pushing hand）及「向右推手」（rightwards pushing hand）可能成為新的「擊掌」通用符號，其他新符號還包括動物、樂器、彩色愛心及食物等。

根據Emojipedia，新符號設計將在9月完成，預計今冬向Android用戶推出，2023年初登上iOS系統及社群媒體。

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