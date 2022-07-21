「抗議男被架走」陳時中被罵　他聲援：這也能移花接木做政治攻擊？

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜萬華龍山寺時突遇民眾抗議，沒多久該男子就遭警方強行拖走，引發討論。據了解，這名陳情者是「0206期權受害自救會」成員，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤也還原現場狀況，醫師杜承哲看完直言抗議者跟萬華話題根本扯不上關係，「也能移花接木來做政治攻擊？」

吳思瑤指出，抗議男子是「0206選擇權大屠殺」期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證期會。

吳思瑤說，該男原本距離媒體記者們還有一小段距離，陳時中告知對方「一個一個來好嗎？」但他越來越逼近，遭媒體制止請求不要干擾採訪，而也因為擔心造成維安問題，在場的萬華分局員警前來制止，可他無意停止喧鬧行為，員警才開始強制驅離。

杜承哲認為，拿這件事做文章的人刻意忽略抗議者是來抗議期權虧損和金融體系的，「我就在想，阿中當金管會主委的時候是不是做錯什麼… 不對！阿中沒有當過金管會主委啊！到底為什麼要跟他抗議這個？」

另外，針對有聲音稱陳時中「沒有善待陳情者」，杜承哲說，事實上當下他有說「一個一個來」，這樣的態度，應該比2019年遇到抗議民眾，在他眼前看著對方被架走，竟然還補一槍說「這就是欠扁」的某位首長還好。

針對把陳情者架離一事，萬華分局解釋，是為了「保護陳情者」，因為怕現場陳時中的支持群眾中有不滿情緒反應，擔心出現衝突。