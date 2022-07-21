羅智強憶馬英九被丟書、鞋　批陳時中以民為先「是把陳情者架走先」

▲陳時中才說完施政「以民為先」，一名男子現身質問卻被架離現場。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜龍山寺並接受媒體聯訪，但訪問過程中一名男子突大聲質問陳，被萬華警分局架走，而這與陳在現場提出施政要「以民為先」的願景有反差，引發熱議。國民黨前台北市議員羅智強表示，前總統馬英九當總統時，甚至還被丟書丟鞋，而陳時中的以民為先，就是把陳情者架走先。

陳時中20日在龍山寺內接受媒體聯訪，透露廟方給他「以民為先」的字帖來期許他；陳也強調，這是他應該的，施政必然以民為先。但當陳時中講完此話不久，突遭一名男子大聲質問，陳以台語回應「一個一個來」，只是男子難掩情緒，繼續說「你願意保護台北市民的財產嗎？」「台灣的金融業、台灣的期貨業是個詐騙集團，作假帳...」男子話還沒說完，就被萬華警分局架離現場。

此消息曝光後，引發熱議。羅智強當晚在臉書表示，「以民為先，架走再說。這些年，不要說我站在街頭遇到嗆聲不知凡幾，但我們除了尊重，還是尊重。馬英九當總統甚至還被丟書丟鞋，而陳時中的以民為先

就是把陳情者架走先」。該篇發文截至20日上午9時13分，已累計2.3萬個讚、2383則留言。

有網友留言表示，「好大的官威」、「以民為先，先拖旁邊」、「少寫2字，以民進黨為先」、「人民沒有表達意見的機會，他現在已經不是官員了，還有如此特權喔！」、「好大的官威啊！哪裡來的維安，難道不交待清楚嗎！比起共產黨，不遑多讓」。

對於民眾遭到架離，陳時中競辦發言人莊瑞雄表示，當時是現場記者認為抗議民眾已妨害到採訪，才由萬華分局督察組長跟組員上前架離。