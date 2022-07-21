萬華開嗆男「是柯文哲蔣萬安的支持者」　他起底反問：有何居心？

▲民進黨台北市長參選人陳時中參拜龍山寺後受訪遭民眾抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日參拜萬華龍山寺時突遇民眾抗議，大喊「請問『陳市長』，你願意守護台北市民的財產嗎？」沒多久就遭警方強行拖走，引發討論。如今，該名男子身分曝光，是「0206期權受害自救會」成員，而往紅四叉貓劉宇則起底，他其實是現任台北市長柯文哲和國民黨下屆台北市長參選人蔣萬安的支持者。

陳時中競選團隊總幹事吳思瑤表示，這名男子是「0206選擇權大屠殺」期貨市場價格波動事件中，因期貨商強制平倉而血本無歸的投資人，新聞一查就可以看見許多他們2018年以來到處陳情，包括總統府、行政院、證期會。

吳思瑤說，該男原本距離媒體記者們還有一小段距離，陳時中告知對方「一個一個來好嗎？」但他越來越逼近，遭媒體制止請求不要干擾採訪，而也因為擔心造成維安問題，在場的萬華分局員警前來制止，但因他無意停止喧鬧行為，員警才開始強制驅離。

劉宇則指出，「0206選擇權金融事件」發生的時間是2018年2月6日8點45分，都已經過了四年，而且爬了一下舊文，這位抗議男子很明顯是柯文哲和蔣萬安的支持者。

▲四叉貓劉宇起底抗議男子。（圖／翻攝臉書）

劉宇質疑，這次被架走的男子，不積極找自己支持的柯文哲和蔣萬安尋求協助，反而從沒表態支持過陳時中，卻偏偏要跑到陳時中記者會陳情抗議，「到底是什麼居心呢？」

針對把陳情者架離一事，萬華分局解釋，是為了「保護陳情者」，因為怕現場陳時中的支持群眾中有不滿情緒反應，擔心出現衝突。