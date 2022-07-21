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陳時中vs.蔣萬安投誰？台大醫「啊」一聲：這位列入考慮

▲▼李秉穎、周玉蔻。（圖／截自周玉蔻直播節目）

▲台大醫師李秉穎接受周玉蔻專訪，躲不過敏感的政治議題。（圖／截自周玉蔻臉書）

記者李佳蓉／台北報導

年底台北市長選情激烈，民進黨中執會徵召陳時中參選，國民黨提名立委蔣萬安，現任副市長黃珊珊也投入選舉。與陳時中共事2年多的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎，今（21）日被問到「你覺得陳時中會贏嗎？你會投他嗎？」先是啊了一聲，再以四兩撥千金態度回應，「我三票都投」。

李秉穎醫師今日接受資深媒體人周玉蔻專訪，被問及敏感政治議題「你覺得陳時中會贏嗎？」他先是回答，「我不知道啊！未來變數很多，就像我沒辦法預測疫情。」周猛烈追問，「你會投他嗎？」李先是啊了一聲，並回答這是選舉是秘密投票不可洩漏。

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是否會支持蔣萬安？李秉穎秒回「列入考慮」；隨後周提到黃珊珊，他也給予肯定態度讚賞「黃珊珊不錯啊！」開玩笑地說自己三票都投，「廢票就是支持的意思」。至於是否會擔任陳時中的競選義工，他篤定地回，「不會」。

被問到對陳時中選台北市長一事是否感到驚奇，李秉穎表示，自己在加入防疫工作前和他並不認識，也是透過新聞媒體報導才知道他要參選，「他當衛福部長到疫情期間我們才比較有接觸，在開會會碰到，在之前不認識。」

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