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莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

▲桃園市政府衛生局長王文彥20日指出，桃園市今天新增3,004例本土個案，為提升市民保護力，市府規劃7/22日開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝） 

▲桃園市政府衛生局長王文彥20日指出，桃園市今天新增3,004例本土個案，為提升市民保護力，市府規劃7/22日開設26處社區接種站，提供莫德納及Novavax疫苗接種服務。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

據中央流行疫情指揮中心20日公布桃園市新增3,004例本土個案，市府衛生局長王文彥指出，因應Omicron新型變異株對社區造成威脅，為提升民眾保護力，避免確診後重症或死亡風險，市府規劃於7/22日在全市開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，呼籲符合資格者踴躍前往各社區接種站施打。

王文彥說，今天桃市新增3,004例本土確診個案，相較於昨（19）日的2,487例，桃園市疫情單日上升20.79%，其中65歲以上個案占7.22%、18歲以下個案占19.31%；另外，全國今日新增2萬6,943例，較昨（19）日2萬6,779例，上升0.61%。

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王文彥認為，因應Omicron新型變異株對社區造成威脅，為提升民眾保護力，避免確診後重症或死亡風險，市府已規劃於7月22日（五）上午8時至12時再開設26處社區接種站，提供莫德納與Novavax疫苗接種服務，鼓勵65歲以上長者儘速接種第2次追加劑。另呼籲尚未完成前3劑接種，或符合第2次追加劑接種資格者，踴躍前往各社區接種站施打疫苗。

王文彥強調，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟與社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，綜合評估目前疫情，自7月19日起適度放寬「騎機車／腳踏車」與戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩等防疫措施。除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩，自主落實防疫措施，以維持個人衛生好習慣。

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