人夫幫搶到皮卡丘！加碼「十萬伏特的誠意❤️」　萬人一看超羨慕

▲原PO直呼，「十萬伏特的誠意！」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞今（20）日上午11時開賣超可愛的「皮卡丘置物盒」，除了有設計提把可以帶著走之外，背後的收納空間也不小。就有網友發文曬出「戰利品」，直呼這就是老公的誠意！而照片曝光後，不少網友馬上看到最大亮點，激動直呼「好棒的老公」、「老公我也要」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「這就是身為老公十萬伏特的誠意！」從圖片可見，他已經將皮卡丘置物盒帶回家，且還在裡頭放進鈔票，雖看不出確切金額，但光是要另外綑綁，就知道數目肯定不少。

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除了鈔票之外，原PO也在用紅筆寫下「十萬伏特」並附上一顆愛心，可說是誠意滿滿。

▲今天有不少人排隊搶買置物盒。（圖／記者蕭筠攝）

照片才貼出2小時，已有近萬人按讚，底下網友紛紛直呼，「老公我需要這個酷東西」、「好險皮卡丘只有十萬伏特」、「老婆表示：皮卡丘不是千萬伏特嗎」、「怎麼感覺是私房錢藏匿點呢」、「傑出的一手，這老公下半年安安穩穩準備過年了」、「老公我也想要啊」、「這才是對人類最有效的十萬伏特」。

此外，也有些網友搭上時事幽默回應，「這個公仔我一定不會送人」、「你確定公仔不會被送給親戚小孩嗎」、「結果被擅自送給親戚」。

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