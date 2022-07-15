男熊貓取餐！他捕捉「最美一幕」感動2.9萬人　網激讚：大家的榜樣

▲照片吸引2.9萬人按讚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

現在外送服務相當方便，只要在家動動手指，外送員就會將餐點送到門口。事實上，外送員收到訂單後，若確認無誤通常就會至店家取餐，日前就有網友撞見「熊貓」排隊拿餐，結果將視線稍稍往下移後，讓他頓時感到佩服，「外送員辛苦了！」照片曝光後，吸引2.9萬人按讚。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，直呼「真心祝福大叔小費收好收滿！」從他貼出的照片可見，這位熊貓大哥正在排隊取餐，而稍微往下看則會發現，原來大哥裝了義肢，縱使行動不太方便，但仍在豔陽下努力工作。

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照片曝光後，底下網友紛紛回應，「其實外送平台產業，也是能夠幫助到社會弱勢的人群」、「值得令人敬佩與尊重」、「這位哥太讓人欽佩了」、「靠自己就值得驕傲」、「大家的榜樣」、「大哥加油！辛苦了」、「認真工作的人，都很棒」。

還有些網友分享，「這位大哥我遇過一次，不只勤勞，態度還無敵的好，我自己也在跑，看著他我就覺得我還不夠努力」、「前天也遇到他幫我送的，給他五星」、「今天我看到一個媽媽前面載兩個小孩，也在做著外送工作，真的好辛苦」。但也有網友提醒，「文章出發點是好的，但很多傷殘人士其實更希望別人以平常心看待，不用特別去注意他，有時太多注目的眼光反而讓他們尷尬」。

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