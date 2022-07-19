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美8歲女孩第一次辦生日派對　姊姊「1舉動」陌生人全來為她慶祝

▲▼陌生人從各地前來慶祝生日。（示意圖／取自GRATISOGRAPHY）

▲陌生人從各地前來慶祝生日。（示意圖／取自GRATISOGRAPHY）

實習記者楊欣倫／綜合報導

住在美國田納西州（Tennessee）的克羅伊（Chloe Sexton）為了給妹妹夏洛特（Charlotte Sexton）舉辦生日派對，向妹妹的同學們發出邀請，結果卻只收到一則回覆。得知此事的夏洛特心裡很受傷，後來克羅伊錄製短片，將心疼妹妹的心情貼在抖音（TikTok）上分享，進而引起廣大的迴響，吸引許多陌生人從美國各地前來陪姊妹倆一起慶祝生日。

據《CNN》報導，28歲的克羅伊和8歲的夏洛特姊妹於今年4月12日失去了與腦癌抗爭長達11年的母親，所以現在克羅伊是夏洛特的法定監護人。克羅伊為了給7月生日的夏洛特一個難忘的生日，早早就向妹妹的同學們發出生日派對的邀請，結果卻只收到一個人的回覆，「我不能給夏洛特一個我想給她的生日，這讓我很沮喪。」

於是克羅伊在抖音上發布影片表達她的不滿，截至7月16日該影片已經累積超過900萬次觀看和超過3萬條評論，都是網友們表達派對裝飾的想法和想參加派對的意願，以及要送什麼禮物給夏洛特。

7月9日，在一群陌生人的幫助下，克羅伊得以為夏洛特的生日派對帶來客人、氣球和禮物等驚喜。一些女士幫忙為派對進行裝飾，還有其中一人從密西西比州（Mississippi）​​帶來她的馬，讓孩子們能在派對上騎小馬。一整天都有人從各地過來參加派對，人多的時候家裡一度有大約20個孩子。

此外，團體「Mid South Jeeps」也為夏洛特組織了駕車遊行，大約25至30輛吉普車開過她們在孟菲斯（Memphis）的家，有人分發禮物至窗外，以及播放響亮的生日音樂。

克羅伊說，「夏洛特因為很興奮所以眼睛睜得很大，並且問我『這一切都是為了我嗎？』因為這不僅是她失去母親後的第一個生日，也是她有史以來第一個生日派對。」 

@chloebluffcakes Replying to @chloebluffcakes thank you, from deep in my heart. Thank you alyssa, taylor, abby, cindy, libby and wveryone else who helped make this possible. You didnt just save a little girl from heartbreak, you saved something in me ♥️ #birthdayparty ♬ Paper Birds (3 min) - Jordan Halpern Schwartz

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