屏東縣、台鐵局推5款特色便當　即日起至月底每份120元

▲屏縣府與臺鐵合作再推出5款嶄新「鐵石新嚐」特色便當 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府與臺灣鐵路管理局，於南部首波推出「鐵石新嚐」石斑魚台鐵特色便當後，掀起一股搶購風潮，為滿足更多民眾期待，今(20)日上午屏東縣長潘孟安、臺鐵局長杜微於台北車站大廳再次合作，推出第二波5款嶄新的石斑魚台鐵特色便當，並擴及北中南10個台鐵便當本舖販售，象徵「石」全十美的祝福傳遞，即日起至7月31日止，每日限量8折販售，每份120元，售完為止。

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縣長潘孟安表示，因應消費市場的改變，縣府近年來積極輔導並協助業者開發加工產品及新型態的多元行銷，讓石斑魚不再是桌菜料理而是進入家庭的家常菜。第一波的石斑魚便當推出後受到消費者的喜好，為滿足眾多網友敲碗期待，再度與鐵路局合作推出第二波石斑魚特色便當並擴大全台10個販售點，相信運用在地食材調配的創新及用心，一定會再度擄獲消費者的信心，更讓民眾在繁忙時享用便當同時，也能感受到屏東漁村漫活得優閒感受。

縣府指出，這次便當主菜仍是使用屏東縣在地優質龍膽石斑魚，由臺鐵局七堵餐務室、臺北、臺中及高雄鐵路餐廳精心研製，再搭配北、中、南各個地方的當地食材，製成5款嶄新的石斑魚台鐵特色便當，在臺鐵松山、南港站夢工場、臺北車站1、2號店、板橋、臺中、新左營、高雄、屏東站、高鐵臺中站台鐵便當店等10個銷售據點推出，象徵「石」全十美的祝福傳遞，即日起至7月31日止，每日限量販售，8折親民推廣價，每份120元，售完為止。

台鐵表示，這次推出的5款石斑魚便當，仍然以屏東在地優質的龍膽石斑魚為主角，或有清蒸、或有裹粉油炸，皆為了凸顯魚肉自然、彈牙、鮮甜滋味及大量膠原蛋白，再搭配各個區域的在地特色食材當配菜，以營養、懷古、創新、經典等風格，將屏東的石斑魚襯托出視覺、嗅覺與味覺的多重感官享受。