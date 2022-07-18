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台鐵便當新口味！彰化「控肉＋鹹鴨蛋」7／18起3據點限量開賣

▲▼台鐵新推出控肉便當，7/18開賣。（圖／台鐵）

▲台鐵新推出控肉便當，7/18開賣。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

適逢全台唯一動態保存的彰化扇形車庫國定古蹟百週年，交通部台鐵局開發「台鐵焢肉長銷型」特色便當，盼彰化扇形車庫跟「長銷型」特色便當一樣永久存續，該便當將自7月18日起開賣。

台鐵局表示，「台鐵焢肉長銷型」特色便當自7月18日起開賣，在臺鐵局彰化、臺中及高鐵臺中站之台鐵便當販賣台，每日限量80個（彰化站30個、臺中站25個、高鐵臺中站25個）供應，每日自11時起開賣，售價100元。

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臺鐵局臺中鐵路餐廳營養師鄒碧珠以「百味醬香食在地」為便當設計主題，「百」代表彰化扇形車庫百年慶；以滷製之福菜焢肉為「醬香」主菜，配菜選用「食在地」王功花生炒毛豆及中部特產之鹹鴨蛋拌炒杏鮑菇，再選用古早味滷蛋、當季鮮脆時蔬及酥脆口味娘惹山藥卷等配菜，配菜豐富的「百味」及使用中部盛產之當地特色食材，為旅客帶來美好的「食在地」味覺體驗。

▲▼台鐵新推出控肉便當，7/18開賣。（圖／台鐵）

▲圖為台鐵新推出控肉便當上貼紙。（圖／台鐵）

「焢肉」是彰化著名的在地代表性小吃，臺鐵局臺中鐵路餐廳廚師林玉華選用肥中帶瘦五花肉切大塊，將其炸至金黃香酥增加肉質彈性，加入少許糖、蒜頭、蔥及香科，再使用醬油、酒，調成獨特風味滷汁，煮滾後放入肉塊與古早味風乾梅乾菜(又稱福菜或朴菜)，以小火滷煮2至3小時熟透入味。

此次配菜結合彰化縣芳苑鄉王功沿海一帶的花生研發王功花生炒毛豆；取用彰化縣線西鄉代表性特產-鹹鴨蛋，再融合中部區域當地特色食材-杏鮑菇，製成金沙杏鮑菇。

▲▼台鐵新推出控肉便當，7/18開賣。（圖／台鐵）

▲適逢彰化扇形車庫滿百週年，台鐵推出新口味便當。（圖／台鐵）


洽詢專線: 臺中鐵路餐廳(04)2222-4683。
「台鐵焢肉」特色便當：
●販賣期間：自7月18日起
●販賣時間：每日中午自11點整起開賣
●售價: 每份100元
●供應數量：每日午餐限量供應80份，每人限購2個，售完為止。
●販售通路如下:
販售店名
彰化火車站販賣台：彰化市長樂里三民路1號
臺中火車站販賣台：臺中市中區臺灣大道1段1號
高鐵臺中站販賣台：臺中市烏日區三和里站區二路8號

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