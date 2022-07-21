竹縣+693！明起50歲以上打第4劑開打　加開婦幼館接種站

▲新竹縣今日新增693例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增693例本土確診案例，居家隔離785人、居家照護列管人數2335人，統計至7月20日為止，新竹縣累計今年確診人數11萬777人。衛生局表示，因應50歲以上民眾可開始接種第4劑(第二次追加劑)，明天下午加開新竹縣婦幼館社區接種站，提供Novavax和莫德納各300位名額線上預約。

中央流行疫情指揮中心昨公布，自明(22日)起擴大提供50歲以上成人接種COVID-19疫苗第二次追加劑。竹縣衛生局為即時提供50歲以上民眾更多接種服務，協調大安醫院明天下午1時至4時於新竹縣婦幼館加開社區接種站，提供Novavax和莫德納各300位名額，今日下午起開放線上預約，各150位名額隨到隨打，只要符合資格，不限劑次都能來施打。

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衛生局提醒，50歲以上接種第4劑(第二次追加劑)疫苗，須與第3劑間隔5個月以上，如為確診者則建議與確診時間間隔3個月再施打，以延長疫苗保護力。另外，除了社區接種站以外，本縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也於明天同步開放50歲以上民眾接種第4劑疫苗。

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