他隨地吐痰挨罰1200提告　嗆檢舉人「休想拿獎金」還是輸了

▲台中一名機車騎士因隨地吐痰挨罰，他不滿提告，法院以可吐車廂為由駁回上訴。（示意圖／載自pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名黃姓男子去年騎機車時隨地吐痰，被民眾拍照舉發，環保局依違反廢棄物清理法處黃男1200元罰鍰，黃男提起行政訴訟，強調他當時是不得已吐在路邊，法官建議他當時也可以吐在機車的腳踏板或是置物箱內，判定駁回黃男之訴。

事情發生在去年11月7日下午1時37分，黃男在太平區六順路附近吐痰，遭到民眾錄影存證舉發，環保局受理後依違反廢棄物清理法，向黃男裁處1200元罰鍰。黃男不服提起訴願，遭到駁回後，再度提起行政訴訟。

黃男主張，他當天感冒有鼻涕倒流的症狀，因為沒有衛生紙也沒有其他包裝的物品，又不想一直把痰含在嘴裡，最後不得已才會吐在路邊，並非惡意吐痰，反嗆檢舉人「休想從被罰的1200元中領檢舉獎金」。

衛生局抗辯說明，黃男並沒有提出證據證明他當天手邊無可包覆痰之物品，且當時仍屬新冠肺炎疫情第二級警戒標準期間，外出本應配戴口罩，並留意其行為是否有感染疫情之風險，聲明駁回。

法官指出，依據法條規定不得在指定清除地區內做出隨地吐痰等動作，違反者可處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰，且環保局早已公告「台中市所有行政區域（不含和平區）為指定清除地區」，黃男所在之區域也包含在內，裁處罰鍰並無不法。

另外，黃男當時正在騎機車，如果真的有急迫吐痰之必要，也可以吐在自己機車的腳踏板上，或是行李箱內，因此駁回黃男之訴，可上訴。